Євроунія виділила Україні 1,2 млрд євро на боротьбу з коронавірусом.

Європейська комісія затвердила пропозиції щодо виділення макрофінансової допомоги у €3 мільярди для допомоги 10 сусіднім країнам у боротьбі із пандемією COVID-19. Україні передбачена понад третина цієї суми – 1,2 млрд.

Про це повідомляє аґенція "Укрінформ", покликаючись на офіс ЄК.

"Єврокомісія ухвалила пропозицію щодо пакету макрофінансової допомоги у 3 мільярди євро для десяти країн-кандидатів та сусідніх країн, що має допомогти їм обмежити спричинене коронавірусом економічне падіння. Ці пропозиції виходять з головних пріоритетів стратегії "Команда Європи", яка пропонує рішучу та цілеспрямовану відповідь, щоб підтримати зусилля країн-партнерів у подоланні пандемії коронавірусу. Це важлива демонстрація солідарності ЄС з цими країнами у часи безпрецедентної кризи", – повідомили в Єврокомісії.

"Підтримка наших сусідів є важливою у ці часи кризи для того, щоб зберегти стабільність в усьому регіоні. В рамках глобальної відповіді ЄС на пандемію коронавірусу ми маємо допомогти сусіднім країнам пом’якшити найгірший економічний удар. Ця програма макрофінансової допомоги допоможе 10 країнам забезпечити макроекономічну стабільність та захистити людей та компанії під час кризи", – зауважив з цього приводу виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи жест ЄК, заявив: цей крок свідчить про правильність зовнішньополітичного курсу, вибраного Україною.

"Рішення ЄС – це не лише вияв солідарності у важкі часи. Це свідчення, що Україна не помилилася, зробивши європейський вибір. Адже справжні друзі пізнаються в біді", – цитує прес-служба Офісу Президента.

Макрофінансові фонди будуть доступними протягом 12 місяців та виділятимуться у формі кредитів на дуже вигідних умовах. Це має допомогти країнам-сусідам Євросоюзу у вирішенні негайних фінансових потреб та, за підтримки з боку Міжнародного валютного фонду, забезпечити макроекономічну стабільність регіону.

Згадані пропозиції мають бути ухвалені Європейським парламентом та підтримані Європейською радою. Враховуючи невідкладність питання, Єврокомісія розраховує на швидкі рішення цих євроінституцій.

Після того, як ці пропозиції будуть ухвалені, Єврокомісія буде готовою здійснити перші негайні виплати за цією програмою. Другий транш може бути наданий у четвертому кварталі 2020 року або у першому кварталі 2021 року, якщо країни успішно та вчасно виконають заходи, якими обумовлений цей пакет макрофінансової допомоги.