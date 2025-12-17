Брюссель пом'якшує правила переходу на електромобілі.

Під тиском автопрому Єврокомісія відмовилася від планів повністю заборонити в ЄУ до 2035 року продаж нових автомобілів з ДВЗ.

Європейська комісія репрезентувала масштабний пакет заходів підтримки європейської автомобільної промисловості, в якому запропоновано пом'якшити кліматичні вимоги до автовиробників та відмовитися від повної заборони на продаж нових автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) до 2035 року. Про це повідомив телеканал Euronews з покликом на проєкт плану ЄК, оприлюдненого у вівторок, 16 грудня, у Страсбурзі. Замість вимоги довести викиди двоокису вуглецю (CO₂) до нуля, план передбачає їхнє скорочення.

Спочатку планувалося, що з 2035 року в Євроунії будуть допущені до реєстрації лише автомобілі, які не викидають CO₂. Фактично, це означає повний перехід на електромобілі. Тепер Єврокомісія запропонувала знизити необхідне скорочення викидів зі 100% до 90% порівняно з 2021 роком. Компенсувати 10% виробники зможуть шляхом використання так званої «зеленої» (низьковуглецевої) сталі, синтетичного палива, а також біопалива з непродовольчої сировини, наприклад зі сільськогосподарських відходів або використаної кулінарної олії. Це дозволить зберегти на ринку гібриди і навіть деякі моделі з ДВЗ.

Водночас Єврокомісія обіцяє заохочувати випуск повністю електричних та водневих автомобілів. Їхні виробники зможуть отримувати «суперкредити» на вигідних умовах. «Ми тримаємо курс на мобільність з нульовим рівнем викидів, але вводимо гнучкі умови для виробників, щоб вони могли досягти своєї мети щодо викидів CO2 найбільш економічно ефективним способом», – заявив журналістам єврокомісар з охорони клімату Вопке Гукстра (Wopke Hoekstra). За його словами, оприлюднена пропозиція – «безпрограшний варіант», оскільки автопром отримає більше гнучкості і водночас буде створено ринок чистої сталі.

Бундесканцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також найбільший німецький та європейський автоконцерн Volkswagen привітали пропозицію Єврокомісії. Проте Об'єднання німецької автомобільної промисловості (VDA) та організація Greenpeace розкритикували її. З критикою виступив також голова шведського виробника електромобілів Polestar Міхаель Лошеллер (Mikhael Losheller), на думку якого відмова від мети у 100% нульових викидів підірве конкурентоспроможність Європи та інвестиції у «чистий» транспорт.

Нагадаємо, що ще 2022 року 27 держав-членів ЄУ досягли угоди про фактичну заборону продажу нових автомобілів з ДВС, домовившись припинити їхню реєстрацію до 2035 року. Ціль полягала в тому, щоб у рамках стратегії Євроунії щодо досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року знизити високий рівень викидів CO₂ автомобільним сектором. Однак в останні роки європейські автоконцерни стикаються з низкою поважних проблем, борючись з технологічними викликами, пов'язаними з переходом на електротягу, а також з конкуренцією, яка різко посилилася, з боку американського виробника електромобілів Tesla, а також виробників електромобілів з Китаю.