США вводять санкції проти європейських правозахисників.

Держдепартамент США закидає їм причетність до запровадження закону ЄУ щодо цензури в інтернеті.

 

 

Державний департамент Сполучених Штатів наклав персональні санкції щонайменше на п'ятьох європейців. Їм, зокрема, буде заборонено в’їжджати на територію США. Про це повідомив німецький часопис Der Spiegel. До «чорного списку» потрапили: колишній європейський комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон (Thierry Breton), а також активісти британської неурядової організації Global Disinformation Index і німецької громадської організації HateAid, які, зокрема, борються проти мови ворожнечі в інтернеті.

 

Їм закидають участь у розробці директиви Євроунії про цифрові послуги (Digital Services Act, DSA). Докумен зобов'язує всі інтернет-платформи та соціальні мережі, що діють на території ЄУ, захищати користувачів від нелегального контенту, товарів та послуг, а також дезінформації та гейтспічу.

 

У заяві держсекретаря США Марко Рубіо, опублікованій у середу, 24 грудня, цих людей названо «радикальними активістами, які використали своє становище, щоб просувати репресивні цензурні заходи, спрямовані проти американських діячів та американських компаній». «Президент США Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що його зовнішня політика, заснована на принципі "Америка насамперед", чинитиме опір порушенням американського суверенітету. Екстериторіальне перевищення повноважень з боку іноземних цензорів не стане винятком», – підкреслив Рубіо.

 

У Вашінґтоні ж вважають, що положення DSA та вимоги до модерації соцмереж – це невиправдані цензурні заходи. Брюссель відкидає ці звинувачення. «Для наших американських друзів: цензура не там, де вам здається», – написав Бретон у соціальній мережі Х у відповідь на звістку про заборону на в'їзд до США.

 

Активісти HateAid у своїй заяві-реакції вказали на новий рівень трансатлантичної ескалації : «Ми не здивовані. Це акт репресій з боку уряду США, який дедалі більше ігнорує верховенство права та намагається змусити замовкнути своїх критиків будь-якими доступними засобами. Білий дім таким чином ставить під сумнів європейський суверенітет».

 

Нагадаємо, що в грудні 2025 року Єврокомісія оштрафувала соцмережу Х за порушення закону про цифрові послуги на 120 млн євро через недостатню прозорість реклами та систему верифікації користувачів. У відповідь соцмережа X позбавила Єврокомісію можливості розміщувати рекламу на своїй платформі.

24.12.2025

