Єврокомісія вважає Путіна головним винуватцем потоку біженців до Європи.

Йдеться передовсім про біженців зі Сирії та України.

Російський диктатор Володимир Путін – головний винуватець потоку міґрантів до Європи. Про це заявив єврокомісар з питань міґрації Маґнус Бруннер (Magnus Brunner) в інтерв'ю газеті Financial Times, опублікованому в понеділок, 23 березня.

«За цими великими міґраційними потоками завжди стоїть Путін. Це завжди Володимир Путін», – запевнив він.

Як доказ своєї заяви Бруннер назвав те, що Путін підтримував президента Сирії Башара Асада протягом усієї громадянської війни, яка розпочалася в країні в 2011 році. Війна у Сирії, як нагадує видання, спровокувала міграційну кризу в Європейській Унії в 2015-2016 роках. Понад два мільйони людей подали заяви на притулок у Європі.

Другий міґраційний потік, у якому винен Путін, був спричинений повномасштабним вторгненням Росії в Україну. «І знову в цьому брав участь Путін», – заявив європейський чиновник. Близько 4,3 мільйонів українців отримали тимчасовий захист у країнах-членах Євроунії.

Говорячи про війну в Ірані, єврокомісар зазначив, що наразі не спостерігається потоку біженців до Європи з цієї країни. «Але, звичайно, ми повинні залишатися пильними, оскільки ситуація може змінюватися щодня», – зазначив він, додавши, що Путін підтримує режим у Тегерані.

«Таким чином, він [Путін] фактично є найбільшою рушійною силою міґрації до Європи – резюмував Бруннер. Він додав, що ЄУ зараз «набагато краще підготовлена, ніж 10 років тому».