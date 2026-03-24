Єврокомісія вважає Путіна головним винуватцем потоку біженців до Європи.

Йдеться передовсім про біженців зі Сирії та України.

 

 

Російський диктатор Володимир Путін – головний винуватець потоку міґрантів до Європи. Про це заявив єврокомісар з питань міґрації Маґнус Бруннер (Magnus Brunner) в інтерв'ю газеті Financial Times, опублікованому в понеділок, 23 березня.

 

«За цими великими міґраційними потоками завжди стоїть Путін. Це завжди Володимир Путін», – запевнив він.

 

Як доказ своєї заяви Бруннер назвав те, що Путін підтримував президента Сирії Башара Асада протягом усієї громадянської війни, яка розпочалася в країні в 2011 році. Війна у Сирії, як нагадує видання, спровокувала міграційну кризу в Європейській Унії в 2015-2016 роках. Понад два мільйони людей подали заяви на притулок у Європі.

 

Другий міґраційний потік, у якому винен Путін, був спричинений повномасштабним вторгненням Росії в Україну. «І знову в цьому брав участь Путін», – заявив європейський чиновник. Близько 4,3 мільйонів українців отримали тимчасовий захист у країнах-членах Євроунії.

 

Говорячи про війну в Ірані, єврокомісар зазначив, що наразі не спостерігається потоку біженців до Європи з цієї країни. «Але, звичайно, ми повинні залишатися пильними, оскільки ситуація може змінюватися щодня», – зазначив він, додавши, що Путін підтримує режим у Тегерані.

 

«Таким чином, він [Путін] фактично є найбільшою рушійною силою міґрації до Європи – резюмував Бруннер. Він додав, що ЄУ зараз «набагато краще підготовлена, ніж 10 років тому».

24.03.2026

Бесіди батька авангардного кіно
28 березня о 16:00 у Jam Factory Art Center заплановано презентацію книжки «Йонас Мекас. Розмови з кінорежисерами», кінопоказ і публічну дискусію, присвячену незалежному кінематографу.
22.03.26 | | Штука
Прем’єра вистави «Коляда проти імперії»
«Коляда проти імперії» на Камерній сцені Театру ім. Марії Заньковецької спирається на матеріали спецоперації КДБ «Блок» 1972 року, під час якої відбулися масові арешти діячів дисидентського руху.
21.03.26 | | Штука
Дрогобич: нез’ясований випадок
Петро Прокоп’як
Є місця і моменти, відведені для проживання в певнім «відгалуженні часу». Треба бути пильним, відкритим до сприйняття цієї одноразовості...
20.03.26 | | Дискурси
Час як ключ геополітики
Олександр ФІЛЬЦ
Саме в Україні, у зоні найбільшої напруги, сьогодні народжуються нові правила, які завтра можуть бути названі новим «міжнародним порядком».
19.03.26 | | Дискурси
Вечірні екскурсії у Музеї Крушельницької
Це подорож у часі, де крізь напівтемряву залів постає образ великої української оперної діви — Соломії Крушельницької, і можна довідатися про її тріумфи на найкращих сценах світу, а також про особисті сторінки життя, сповнені відваги й натхнення.
18.03.26 | | Штука
Справжня втеча з Бригідок
Юрій Винничук
Фільмів на тему «втеча з тюрми» знято безліч. Більшість із них – літературні фантазії. А от ця втеча була насправді. 1939 року з Бригідок втекло троє оунівців
18.03.26 | | Дискурси
«Кассандра» Лесі Українки: книга Сивілли
Тамара Гундорова
В підґрунті «Кассандри» Лесі Українки – її персональна історія, але в ній подано загальнолюдський характер жінки-митця
17.03.26 | | Дискурси
Розрив
Майкл Мишкало
Іноді потрібен хтось, хто подивиться нам в очі і нагадає, що ми існуємо, ми живі, хто не скаже «мені не цікаво». Потрібні ті, кому ми не байдужі
17.03.26 | | Дискурси

