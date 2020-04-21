Російський рубль відновив падіння.

Подешевшанню російських грошей сприяв обвал цін на нафту.

 

 

Курс рубля на Московській біржі почав падати ще зранку у вівторок, 21 квітня, на тлі падіння цін на нафту. Долар вперше з початку місяця подолав позначку спершу 76, а потім і 77 рублів. Почало зростати і євро, перетнувши позначку 83 рублі.

 

До вечора вівторка ця тенденція закріпилася. Курс євро виріс на 2,59% – до ₽84,11 вперше з третього квітня. Курс долара піднявся на 2,46% – до ₽77,4 вперше з шостого квітня. Про це повідомило інформаційне агентство РБК.

 

Рубль дешевшає на тлі падіння цін на нафту європейського сорту Brent. Ціни російської нафти Urals прив'язані до Brent, але зазвичай російська нафта коштує дешевше за європейську.

 

Ф'ючерси на біржі ICE в Лондоні за червневим контрактами Brent зранку у вівторок торгувалися спочатку на рівні 25 доларів за барель, а після обіду вперше з 2002 року опустилися нижче за 20 доларів. До вечора вартість червневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі встановилася на рівні 19,76 долара за барель. Це на 5,81 долара, або на 22,72%, нижче за рівень попередньої сесії.

 

Російський сорт Urals зараз пропонують на спотовому ринку Північно-Західної Європи по 9,60 долара за барель. Таку ціна востаннє бачили ще дефолтного 1998 року.

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