Ціна на нафту вперше з 2022 року перевищила 100 доларів.

Моджтабу Хаменеї офіційно оголосили верховним лідером Ірану, отже прихильники жорсткої лінії залишаються при владі в Тегерані.

На тлі війни Сполучених Штатів та Ізраїлю проти Ірану й фактичного перекриття Ормузької протоки ціна на нафту вперше з 2022 року перевищила психологічну позначку в 100 доларів США за барель. Про це повідомла інформаційна аґенція Reuters. Ф'ючерси на нафту еталонної в Європі марки Brent на початку торгів у понеділок, дев’ятого березня, тимчасово піднімалися майже на 20%, до 111,04 доларів США за барель.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 16,8%, до 106,17 долара, а раніше під час сесії піднімалися ще вище – до 111,24 долара.

У п'ятницю, шостого березня, марка Brent з постачанням у травні вперше з квітня 2024 року торгувалася за ціною понад 90 доларів США, тоді як до початку військової операції проти Ірану, що триває з 28 лютого, ціна становила близько 70 доларів за барель.

Найважливішим чинникм на нафтовому ринку залишаються побоювання тривалого блокування Ормузької протоки, через яку в мирний час щодня транспортується близько 20 відсотків світового обсягу нафти. Вона також має велике значення для транспортування зрідженого газу, наприклад, з Катару.

У понеділок, дев’ятого березня, коли війна в Перській затоці вступила в свій 10-й день, Моджтабу Хаменеї офіційно проголосили наступником його батька Алі Хаменеї на посаді верховного лідера Ірану. Як стверджують експерти, це сигналізує про те, що прихильники жорсткої лінії в Тегерані залишаються при владі.

Іранські інституції та політики, від Міністерства закордонних справ до законодавців, опублікували заяви, в яких висловили свою вірність новому верховному лідеру країни. «Ми будемо слухатися головнокомандувача до останньої краплі нашої крові», – йдеться у заяві Ради оборони Ірану. Старший священнослужитель аятола Садек Амолі-Ларіджані заявив, що призначення Моджтаби Хаменеї є «бальзамом для духовних страждань нашого народу та наголосом на необхідності продовжувати світлий шлях покійного імама (Хаменеї-старшого - ред)».

Нагадаємо, що батько Моджтаби, верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, загинув зранку 28 лютого під час одного з перших ракетних ударів актуальної війни в затоці.