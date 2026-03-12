Країни – члени МЕА вивільняють зі своїх стратегічних сховищ найбільший в історії обсяг нафти.

Таким чином вони намагаються стабілізувати нафтові ціни, які підскочили внаслідок війни в Перській затоці.

Міжнародна енергетична агенція (МЕА) розпорядилася вивільнити найбільший у своїй історії обсяг державних запасів нафти – 400 мільйонів барелів, третину загального обсягу запасів. Про це у середу, 11 березня, повідомила британська газета The Guardian.

Світовий енергетичний регулятор заявив, що 32 країни – члени МЕА одноголосно погодилися вивільнити такий обсяг нафти з надзвичайних запасів.

Так агенція намагається пом'якшити шок на ринку нафти, викликаний війною США та Ізраїлю проти Ірану та фактичним перекриттям Ормузької протоки, через яку проходить чверть усіх світових постачань нафти.

Прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі заявила, що її країна, яка залежить від Ормузької протоки, оскільки імпортує цим шляхом близько 70% нафти, «діятиме першою». Токіо вивільнить близько 80 мільйонів барелів зі своїх приватних та національних резервів нафти, щоб допомогти заспокоїти світові ринки. Сусідня Південна Корея випустить 22,46 мільйона барелів.

Міністр економіки Німеччини Катеріна Райхе (Katherina Reiche) повідомила журналістам у Берліні, що уряд Німеччини випустить на ринок 19,51 млн барелів. «Ми виконаємо це прохання та зробимо свій внесок, оскільки Німеччина підтримує найважливіший принцип МЕА: взаємну солідарність», – зазначила Райхе.

Напередодні міністри енергетики країн G7 заявили, що принципово підтримують використання стратегічних запасів нафти.

Попереднього разу Міжнародна енергетична агенція вдавалася до цього надзвичайного заходу в 2022 році після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Тоді регулятор вивільнив на ринок 182 мільйони барелів нафти.

Через блокування нафтових танкерів у Ормузькій протоці світовий ринок втрачає близько 15 мільйонів барелів нафти щодня.