Буковинська єпархія МП кепкує з online-Пасхи в епіцентрі пандемії.

Чернівецько-Буковинська єпархія Православної Церкви Московського патріархату опублікувала на своїй сторінці у Facebook нотатку, в котрій знецінила практику дистанційної участі в літургіях.

"Хто цієї ночі дивився Пасху онлайн – зрозумів, що онлайн-церква, як і онлайн-друзі, – це самотність і самообман", – ідеться у дописі, опублікованому о 18:01 на Великдень на сторінці єпархії.

Нагадаємо, перед Великоднем УПЦ МП відмовилася закликати вірян залишатися в домівках на Пасху, як це зробили Православна Церква України та Українська Греко-Католицька Церква. Навпаки, коли митрополит Онуфрій записав телезвернення, то говорив про "домашні" літургії лише в контексті хворих і немічних.

За декілька днів перед Великоднем УПЦ МП отримала від фундаторів медичні маски, призначені для роздавання вірянам на недільних службах. Загалом митрополитові Онуфрію передали 850 тисяч масок (очевидно, саме на таку масовість і розраховували в Московському патріархаті).

Засоби захисту для Церкви закупив народний депутат Вадим Новинський. Наступного дня після передачі масок у нього діагностували коронавірус. Згідно з непідтвердженою інформацією, COVID-19 виявили і в самого митрополита Онуфрія.

На сам Великдень поліція зафіксувала велелюдні скупчення у Святогірській лаврі (Донеччина) та Почаївській лаврі (Тернопільщина). За фактами порушення вимог карантину відкрито кримінальні провадження.

В Києві одним із осередків поширення коронавірусу є Києво-Печерська лавра: на святиню УПЦ МП припадає кожен п'ятий випадок COVID-19 у столиці. Серед інфікованих – настоятель лаври митрополит Павло, котрий у березні виступав проти запровадження карантину й збиткувався з "велінь" влади.

Чернівецько-Буковинська єпархія, хоч і дислокована в регіоні, найбільш ураженому коронавірусною хворобою, вже неодноразово саботувала карантинні вимоги від держави.

Перед Великоднем на facebook-сторінці єпархії опублікували нотатку, в котрій ішлося про те, що таїнство причастя не може загрожувати вірянам, адже в храмі "немає мікробів".