У Тернополі суд повернув УПЦ МП право користуватися землею.

Господарський суд повернув єпархії Української православної церкви московського патріархату право користуватися землею на вул. Коновальця у Тернополі, де розташований храм Віри, Надії, Любові і матері їх Софії. Про це пише Суспільне.

 

 

За словами судді-спікера Івана Шумського, справу розглядали майже рік. Площа землі – понад пів гектара.

 

"22 грудня 2023 року ухвалили рішення у цій справі під головуванням судді Андрусик. Предметом розгляду була законність рішення позачергової 24 сесії Тернопільської міської ради від 17.04.2023 року про припинення управління Тернопільської єпархії Української православної церкви права постійного користування земельною ділянкою за адресою по вулиці Коновальця, 1 у Тернополі. Згаданим рішенням цей акт Тернопільської міської ради визнали недійсним. Вступна резулятивна частина рішення вже є в Єдиному державному реєстрі судових рішень", –  сказав Шумський.

 

Тернопільська міська рада виділила земельну ділянку церковній громаді у 2009 році.

 

"Земельну ділянку надали єпархії УПЦ в постійне користування. А в 2023 році своїм рішенням, яке було предметом розгляду в даній справі, міськрада припинила їхнє право користування земельною ділянкою", – додав суддя-спікер.

 

Нагадаємо, 17 квітня 2023 року 40 депутатів міськради одноголосно підтримали рішення припинити право управління Тернопільської єпархії УПЦ МП постійного користування земельною ділянкою. На рішення Тернопільської міської ради про припинення права постійного користування землею церква подала позов до суду. 

 

28.12.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Ландшафт слова Марічки Сташко
Христина Дрогомирецька
У її тексті бачимо не застиглу фіналізовану дійсність чи певні узагальнення, а досить рухому, плинну дійсність, яка трансформується, як міфічний Протей, залежно від того, хто її споглядає.
27.12.23 | | Штука
672-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 29 атак), Лиманському (відбито 11 атак) напрямках.
27.12.23 | | Україна
«Уроки Музики» у Jam Factory Art Center
На сцену виходить жінка у пострепродуктивному віці та своїм творчим актом підважує визначальну роль материнства, а професійні перформерки оголюють насильницькі механізми мистецького виховання.
26.12.23 | | Штука
671-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 40 атак), Лиманському (29) та Херсонському (12) напрямках.
26.12.23 | | Україна
670-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний: "Різдво – це велике свято надії та віри. Віри у перемогу світла над темрявою. Добра над злом. Я дякую кожному захиснику, кожній захисниці, хто бореться й наближає нашу Перемогу! Христос народився! Славімо Його!" 
25.12.23 | | Україна
Зґвалтування Жерара Депардьє
Віталій Портников
Атмосфера моральної нерозбірливості породжує чудиськ. Якщо ти захоплюєшся безкарним насиллям – ти сам цим насиллям і стаєш.
24.12.23 | | Дискурси
In Hoc Anno Domini
Вермонт Ройстер
Цей редакційний коментар Вермонт Ройстер написав 1949-го, і відтоді The Wall Street Journal його щороку публікує в переддень Різдва
24.12.23 | | Дискурси
669-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 81 бойове зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 40 атак), Куп’янському (17) та Бахмутському (11) напрямках.
24.12.23 | | Україна

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.