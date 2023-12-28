У Тернополі суд повернув УПЦ МП право користуватися землею.

Господарський суд повернув єпархії Української православної церкви московського патріархату право користуватися землею на вул. Коновальця у Тернополі, де розташований храм Віри, Надії, Любові і матері їх Софії. Про це пише Суспільне.

За словами судді-спікера Івана Шумського, справу розглядали майже рік. Площа землі – понад пів гектара.

"22 грудня 2023 року ухвалили рішення у цій справі під головуванням судді Андрусик. Предметом розгляду була законність рішення позачергової 24 сесії Тернопільської міської ради від 17.04.2023 року про припинення управління Тернопільської єпархії Української православної церкви права постійного користування земельною ділянкою за адресою по вулиці Коновальця, 1 у Тернополі. Згаданим рішенням цей акт Тернопільської міської ради визнали недійсним. Вступна резулятивна частина рішення вже є в Єдиному державному реєстрі судових рішень", – сказав Шумський.

Тернопільська міська рада виділила земельну ділянку церковній громаді у 2009 році.

"Земельну ділянку надали єпархії УПЦ в постійне користування. А в 2023 році своїм рішенням, яке було предметом розгляду в даній справі, міськрада припинила їхнє право користування земельною ділянкою", – додав суддя-спікер.

Нагадаємо, 17 квітня 2023 року 40 депутатів міськради одноголосно підтримали рішення припинити право управління Тернопільської єпархії УПЦ МП постійного користування земельною ділянкою. На рішення Тернопільської міської ради про припинення права постійного користування землею церква подала позов до суду.