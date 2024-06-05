У Почаївській лаврі розпочала роботу комісія Мінкультури з перевірки стану збереження держмайна.

 

У Почаївській лаврі розпочала роботу комісія Міністерства культури та інформаційної політики України з перевірки стану збереження державного майна.

 

 

Т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв доручив комісії з 3 по 29 червня перевірити стан збереження нерухомого майна Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, яке у грудні 2003 року передали в безоплатне користування УПЦ МП. Йдеться про комплекс споруд Почаївської лаври.

 

 

Комісію очолює начальник відділу координації діяльності закладів культури департаменту культурної спадщини МКІП Ольга Рутковська. 

 

«Такі перевірки та огляди мають відбуватися періодично й системно. Це фактично спостереження за тим, в якому стані знаходяться наші національні пам’ятки. Сьогодні йдеться про одну з національних святинь. Наразі нас цікавить стан збереження будівель, а також те, наскільки відбувається дотримання техніки пожежної безпеки. Крім того, нас цікавить ще й збереженість ікон, іконостасів, інших речей, які є невід’ємною частиною пам’яток комплексу. Всі ці речі описані й все це підлягає перевірці. Сьогодні робота тільки розпочалася. Це перший оглядовий виїзд», – пояснила вона.

 

За результатами перевірки комісія складе відповідні акти.

 

 

Нагадаємо, що Московський патріархат має договір про оренду Почаївської лаври до 2052 року. Угоду можна розірвати, однак місцева влада, яка неодноразово ініціювала цей процес, не має відповідних повноважень.

 

В кінці січня минулого року на сайті Кабінету Міністрів України зареєстрували петицію щодо розірвання договору оренди Почаївської лаври з УПЦ Московського патріархату.

 

В лютому почалися засідання робочої групи Тернопільської облради, яка вивчала правомірність використання комплексу споруд Почаївської Свято-Успенської лаври Московським патріархатом, а вже в березні міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив про початок процесу повернення майна держави у Почаївській Успенській лаврі. У кінці квітня під час виїзного засідання робоча група зафіксувала низку порушень, що є підставами для припинення оренди Почаївської лаври.

 

Тернопільська облрада також звернулася до ОВА, Мінкульту та РНБО щодо повернення державі споруд Почаївської лаври.

 

Митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній, перебуваючи у Тернополі, заявив, що у Почаївській лаврі невдовзі зазвучить молитва українською мовою, а сама святиня належатиме справжній українській православній Церкві.

 

 

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