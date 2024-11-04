На Львівщині ще одна громада перейшла від московського патріархату до ПЦУ.

У Львівській області ще одна релігійна громада відмовилась від підпорядкування московському патріархату. Йдеться про село Віднів Куликівської ТГ. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

"А саме йдеться про релігійну громаду села Віднів Куликівської ТГ, яка ще від початку повномасштабної війни була осередком суперечок і конфліктів. Зазначимо, що у жовтні священник московського патріархату відмовлявся проводити чин похорону Захисника України, який загинув на війні. Це безпосередньо стало каталізатором процесу остаточного виходу цієї громади", – розповіли у Львівській ОВА.

Тут також зазначили, що Храм Різдва Пресвятої Богородиці села Віднів (1738 р.) є пам'яткою архітектури національного значення, яка залишилася останньою культовою спорудою на Львівщині, що перебувала у власності релігійної громади в єдності з московським патріархатом.

Цікаво, що станом на зараз ще 7 релігійних громад на Львівщині залишаються у юрисдикції МП.