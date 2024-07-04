УПЦ МП збирається боротися за право користування землею у Тернополі.

Юристи московського патріархату вивчатимуть рішення Західного апеляційного господарського суду, який скасував право УПЦ МП на постійне користування земельною ділянкою в Тернополі

Йдеться про пів гектара землі за адресою Коновальця, 1, де розміщений кафедральний собор Віри, Надії, Любові і матері їх Софії.

За словами митрополита УПЦ МП Климента, вони будуть боротися за відновлення права на постійне користування цією ділянкою.

"У 2023 році деякі міські й обласні ради приймали не так юридичні, як політичні рішення та заяви про позбавлення права на земельні ділянки і на культові споруди громад Української православної церкви. І в Тернополі міська рада, прийнявши такі рішення, вочевидь розуміла, що юридичних наслідків воно мати не може. І це підтвердив Тернопільський господарський суд, який довів, що громада Української православної церкви в законний спосіб використовує земельну ділянку, яка була їй надана на всіх законних правах. Однак маємо сьогодні рішення Львівського апеляційного суду, яке буде досліджене юристами і в Українській православній церкві, і в Тернопільській єпархії", – сказав Климент.

Він також зазначив, що після цього будуть вжиті всі необхідні заходи для того, щоб довести право УПЦ МП на належну їй земельну ділянку, на якій розміщений кафедральний собор.

"Також будуть доводити, що Апеляційний суд міста Львова не врахував багатьох аспектів на користь вірян УПЦ і їхнього права користуватися наданою їм в законний спосіб земельною ділянкою", – додав Климент.

Нагадаємо, що у квітні 2023 року Тернопільська міська рада ухвалила заборону управлінню Тернопільської єпархії Української православної церкви московського патріархату користуватися земельною ділянкою на вулиці Коновальця, 1 в Тернополі. В грудні Господарський суд повернув УПЦ МП право користуватися землею.

"22 грудня 2023 року ухвалили рішення у цій справі під головуванням судді Андрусик. Предметом розгляду була законність рішення позачергової 24-ої сесії Тернопільської міської ради від 17.04.2023 року про припинення управління Тернопільської єпархії Української православної церкви права постійного користування земельною ділянкою за адресою по вулиці Коновальця, 1 у Тернополі. Згаданим рішенням цей акт Тернопільської міської ради визнали недійсним. Вступна резулятивна частина рішення вже є в Єдиному державному реєстрі судових рішень", – сказав суддя-спікер Іван Шумський.

А 28 червня цього року Західний апеляційний суд скасував єпархії Української православної церкви московського патріархату право користуватися землею.