У Львові судили священника УПЦ МП, який у храмі роздавав російську пропаганду.

У 2022 році, перебуваючи на посаді диякона тоді ще Свято-Георгіївського храму УПЦ МП у Львові, Олександр Іванченко роздавав відвідувачам церкви літературу з явною російською пропагандою. Про це йдеться у вироку Личаківського районного суду.

 

 

Так, суд встановив, що у листопаді 2022 року священник Олександр Іванченко у храмі поширив серед парафіян та відвідувачів церкви книги "Современный Украинский вопрос и єго решение согласно божественным и священным канонам", видані "центром исследования Кикского монастыря, Никосия, Кипр, 2020". У цій книзі, як встановили під час розслідування, містяться ознаки російської пропаганди, спрямованої проти основ національної безпеки України у релігійній сфері, ознаки розпалювання релігійної ворожнечі, порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійної та конфесійної приналежності.

 

Як йдеться у вироку, між Олександром Іванченком та прокуратурою було підписано угоду про визнання винуватості – під час досудового розслідування Олександр Іванченко визнав провину й 15 квітня 2024 року уклав угоду про визнання винуватості. Відтак суд угоду затвердив і визнав священнослужителя винним у ч.1 ст.161 Кримінального кодексу України (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, інвалідності, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками – караються штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого).

 

Олександрові Іванченку суд присудив 3400 гривень штрафу. Крім того, він має сплатити 15 220 гривень за експертизи. 

 

Олександр Іванченко сам родом з Волині, де й навчався у семінарії. До Львова чоловіка перевели у 2003 році. У 2015 році отримав сан архидиякона. 

 

 

Нагадаємо, у квітні 2023 року Свято-Георгіївський кафедральний собор УПЦ Московського патріархату у Львові перейшов до Православної церкви України (ПЦУ). Відтоді храм називається на честь Юрія Переможця.

30.04.2024

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