Галицькі хроніки COVID-19: 19 квітня.

 

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 1115 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу зафіксовано 66 нових випадків: по 24 – в Тернопільській і Львівській областях і 18 – в Івано-Франківській. Вночі від ускладень коронавірусної хвороби у обласній інфекційній лікарні померло двоє львів'ян.

 

Таким чином, кількості хворих у Галичині за останій тиждень зросла у 1,73 раз (попередній тиждень – у 2,3 рази). Летальність становить 4,7%.

 

 

У Монастирському районі Тернопілля, де найбільше хворих (161 особа), впродовж останньої доби нових випадків захворювання не зафіксовано. Проте на друге місце за кількістю хворих вийшов сусідній до Монастирського – Бучацький район. За минулу добу там зафіксували 12 випадків COVID-19, тож загальна кількість хворих тут зросла до 37.

 

Водночас у трьох областях уже одужали 80 людей: 27 – на Франківщині, 34 – на Тернопільщині й 19 – на Львівщині.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

19 квітня (09:30): 390 випадків, 24 нові

Бережанський район - 1 особа

Шумський район - 3 особи

Борщівський район - 1 особа

Кременецький район - 4 особи

Збаразький район - 1 особа

Бучацький район - 12 осіб

Лановецький район - 1 особа

Теребовлянський район - 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

19 квітня (09:30): 245 випадків, 24 нові

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

19 квітня (09:30): 480 випадків, 18 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 10:00 12 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням

 

 

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