Китай відкидає звинувачення, що коронавірус вийшов з лабораторії у Вухані.

Завідувач надсекретної вуханьської лабораторії запевняє, що жоден його співробітник не заразився.

 

 

Завідувач надсекретною лабораторією Вуханьского інституту вірусології професор Юань Жимінь в інтерв'ю китайському державному телеканалу CGTN прокоментував звинувачення, що вірус SARS-CoV-2 вирвався на волю саме з його місця праці. «Цей вірус жодним чином не виходить від нас», – запевнив науковець. У відповідь на уточнююче питання щодо штучного створення коронавіруса він підкреслив, що вважає неможливим створення такого вірусу силами людини.

 

Юань Жимінь також спростував інформацію, що нібито першим інфікованим коронавірусом був працівник його лабораторії. «Я можу вам точно сказати, що ніхто з наших співробітників, колишніх співробітників чи практикантів не заразився. Група працівників вирішила залишитися у Вухані під час карантину. Зараз весь інститут проводить дослідження в різних галузях, пов'язаних з коронавірусом. Є команда з розробки ліків, досліджень вакцин, патогенезу тощо. Дехто працює над структурою вірусу та імунною відповіддю на нього. І, звичайно, деякі працівники намагаються відповісти на основні питання, передовсім про походження вірусу та про загальну його характеристику. Адже в цьому й полягає профіль нашого інституту», – розповів він.

 

Професор визнав, що оскільки лабораторія має максимальний рівень біологічної безпеки й дислокується саме у Вухані, то у людей не можуть не виникати такі асоціації. «Разом з тим їх свідомо намагаються ввести в оману деякі ЗМІ», – вважає Юань. Низку публікацій про лабораторне походження коронавіруса він назвав бездоказовими і заснованими на припущеннях.

 

Про те, що коронавірус SARS-CoV-2 пішов гуляти світом саме з лабораторії Вуханьського інституту вірусології, раніше повідомляли американські ЗМІ, покликаючись на анонімні джерела. Зокрема, телеканал Fox News з покликом на «численні джерела, знайомі з діями уряду Китаю», подав, що «нульовим пацієнтом» був працівник лабораторії, котрий потім поширив вірус серед мешканців Вуханя.

 

Місто Вухань стало першим вогнищем поширення нового коронавіруса. Китайська влада стверджує, що епідемія, яка пізніше переросла в пандемію та вже забрала життя понад 160 тисяч людей у цілому світі, почалася з міського ринку, де продавалися дикі тварини, зокрема, кажани.

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