Іран планує закупити в Китаю надзвукові протикорабельні ракети.

Це може кардинально змінити безпекову ситуацію в реґіоні на тлі жорсткого протистояння Вашінґтона й Тегерана.

Влада Ірану близька до того, щоб укласти з Китаєм угоду про закупівлю надзвукових протикорабельних крилатих ракет. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на слова шести джерел, знайомих із ірано-китайськими перемовинами.

Йдеться про надзвукові ракети CM-302 (експортний варіант YJ-12), чия дальність польоту становить близько 290 кілометрів. Ракети можуть обходити корабельні системи ППО за рахунок польоту на низькій висоті з високою швидкістю.

За словами експертів з озброєнь, такі ракети значно посилять ударні можливості Ірану та створять загрозу для військово-морських сил США у регіоні. «Якщо Іран матиме надзвукову зброю, здатну атакувати кораблі в цьому реґіоні, це повністю змінить правила гри. Ці ракети дуже важко перехопити», – розповів Денні Цітринович, колишній офіцер ізраїльської розвідки, а нині старший дослідник з питань Ірану в аналітичному центрі Інституту досліджень національної безпеки Ізраїлю.

Іран та Китай вели перемовини про ці ракети щонайменше два роки. Вони перейшли у завершальну стадію влітку 2025-го, після 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном у червні.

Скільки ракет планує закупити Іран і коли їх буде поставлено, наразі невідомо. Як і те, чи готовий Китай виконати угоду у світлі загострення напруженості на між Вашінґтоном й Тегераном.

Якщо Китай таки продасть ракети Ірану, то це стане порушенням ембарґо на постачання зброї, яке ООН запровадила у 2006 році. Санкції призупиняли у 2015 році в рамках ядерної угоди зі США та їхніми союзниками, проте у вересні 2025-го їх запровадили знову.