Зростає впевненість у тому, що COVID-19 виник у лабораторії Вуханського інституту вірусології – але не як біологічна зброя, а як недбалість у роботі китайських науковців в програмах виявлення та боротьби з вірусами, спрямованих на те, щоб перегнати в цій сфері Сполучені Штати.

Джерела Fox News в американській розвідці вважають, що первинно вірус таки передався від кажана до людини, і що "нульовий пацієнт" працював у лабораторії Інституту вірусології, а вже від нього вірус потрапив у популяцію населення міста Вухань.

Вуханський інститут вірусології, до речі, створено – спочатку як мікробіологічну лабораторію – за допомоги і французького, й американського урядів.

"Зростаюча впевненість" є наслідком опрацювання як агентурних, так і відкритих документів і доказів, однак вона не є абсолютною. Абсолютно ж усі джерела сходяться в тому, що китайський уряд запустив безпрецедентну операцію приховування даних та інформації про COVID-19. Це може бути "найдорожчим урядовим прикриттям усіх часів", повідомляє одне з джерел Fox News.

Документи детально описують початкові зусилля стримати розповсюдження епідемії в лабораторії, а потім в місті. Вуханський ринок екзотичних тварин та морепродуктів, з самого початку призначений можливою точкою виникнення вірусу, ніколи не продавав кажанів, і джерела Fox News повідомляють, що версія з ринком була спробою Китаю запобігти звинуваченню лабораторії – паралельно з пропагандистськими зусиллями, спрямованими проти США та Італії.

Співробітники посольства США, повідомила вчора Washington Post, ще в січні 2018 року попереджали про недостатню безпеку в лабораторії Вуханьского інституту вірусології і передали інформацію про те, що вчені там проводять ризиковані дослідження коронавірусу в кажанів. Наявність такої дипломатичної депеші підтвердив держсекретар Майк Помпео.

Коментуючи ці повідомлення американської преси, голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі зазначив: "Нічого дивного, що ми проявляли до цього великий інтерес, – й у нас було багато розвідданих, які уважно це досліджували. На даний момент маса доказів вказує на природне походження вірусу, але остаточно ми цього не знаємо."

"Навіть сьогодні я бачу, що китайська влада приховує інформацію, і вважаю, що нам треба більше тиснути на них, щоб вони поділилися нею", – сказав міністр оборони Марк Еспер в інтерв'ю "America's Newsroom".

Таємний рапорт для вищого китайського керівництва констатував факт початку пандемії нового коронавірусу 13 січня. Через шість днів після цього у Вухані в епіцентрі хвороби відбулися масові урочистості за участі десятків тисяч людей; протягом цього часу мільйони китайців відправилися до родинних місцевостей для традиційного святкування Нового року.

Голова КНР Сі Цзіньпін попередив громадськість і світ на сьомий день – 20 січня. Трамп тоді у твіттері похвалив Китай за "відкритість" у справі коронавірусу.

На цей час, згідно з внутрішніми документами, отриманими Associated Press, і китайськими ретроспективними експертними оцінками вже було інфіковано більше трьох тисяч людей.

“Це немислимо, – коментує епідеміолог з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Цзо-фен Чжан. – Якби вони почали діяти на шість днів раніше, то хворих було б значно менше і можна би було уникнути краху медичної системи Вуханя”. І пандемії – на що, ще не знаючи всіх деталей, але розуміючи природу комуністичного режиму, вказував Маріо Варґас Льйоса.

У плані дисклеймеру, варто звернути увагу, що Fox News – відверто прореспубліканський телеканал, а теорію про витік коронавірусу з вуханьского Інституту вірусології найбільше підтримують республіканці, щоб відвести звинувачення за медичну катастрофу в США від Трампа. Сам Трамп також натякає, що саме Китай винен у поширенні коронавірусу в світі.