Великодній сніданок удома: приписи від УГКЦ.


 

Через карантинні обмеження цього року в УГКЦ закликали вірян долучатися до Великоднього богослужіння за допомогою інтернету чи телебачення. Великодні страви також освятять дистанційно, адже молитва та благословення потраплять у всі домівки тих, хто приєднається до богослужіння за допомогою онлайн-трансляцій. Яким має бути Великодній сніданок вірян і які молитви потрібно читати, щоби благословити паску й інші страви, докладно написав священник Львівської архиєпархії УГКЦ ієр. Микола Добруцький. Він уклав молитовний чин Пасхального сніданку, який опубліковано на сторінці Львівської архиєпархії УГКЦ.

 

Молитовний чин Пасхального сніданку

 

В умовах карантину, після участі (в будь-який спосіб) у Пасхальних богослуженнях, а головно – у повній Божественній Літургії, накриваємо стіл білим обрусом, прикрашаємо квітами та зеленими вітками, які символізують нове життя. Посередині столу ставимо свічку, біля неї – паску та інші страви. Коли вся сім’я, святково одягнена, збереться навколо столу, господар дому (голова сім’ї) урочисто запалює свічку на столі і мовить:

Христе, світло істинне, що освітлюєш і освячуєш кожну людину, яка приходить на світ! Нехай позначається на нас світло обличчя твого, щоб у ньому ми побачили світло неприступне. Справ стопи наші до виконування заповідей твоїх, молитвами Пречистої твоєї Матері і всіх святих твоїх. Амінь.

Опісля промовляє або співає рівно:

Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас (під час цього всі творять на собі знак хреста)

Всі відповідають співом: Амінь.

Тоді разом співаємо тропар Пасхи:

Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував. (тричі)

Опісля читаємо уривок із Євангелія від Марка (16:1-8).

Перед початком читання господар дому: Читання Святого Євангелія від Марка!

Усі мовлять або співають: Слава Тобі, Господи, слава Тобі!

Читання може звершити господар дому або хтось із родини:

У той час, як минула субота, Марія Магдалина, Марія, мати Якова, та Саломія купили пахощів, щоб піти та намастити його. Рано-вранці, першого дня тижня, прийшли вони до гробу, як сходило сонце, і говорили між собою: – Хто нам відкотить камінь від входу до гробу? Але, глянувши, побачили, що камінь був відвалений, був бо дуже великий. Увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч, одягнений у білу одежу, і злякались. Він до них промовив: – Не бійтеся! Ви шукаєте Ісуса Назарянина, розп’ятого. Він воскрес, його нема тут. Ось місце, де його були поклали. Та ви йдіть, скажіть його учням і Петрові, що він випередить вас у Галилеї: там його побачите, як він сказав вам. І вони, вийшовши, побігли геть від гробу, бо страх і трепет огорнув їх, і нікому нічого не казали, бо боялися.

Всі мовлять або співають: Слава Тобі, Господи, слава Тобі!

Після читання співаємо (на 6-ий глас) або мовимо:

Воскресіння Христове бачивши,* поклонімось святому Господу Ісусові,* єдиному безгрішному.* Хресту твоєму поклоняємось, Христе,* і святе воскресіння твоє величаємо і славимо,* бо ти Бог наш,* крім тебе іншого не знаємо,* ім’я твоє призиваємо.* Прийдіть, усі вірні,* поклонімось святому Христовому воскресенню,* це бо прийшла через хрест радість усьому світові.* Завжди благословляючи Господа,* славимо воскресення Його,* бо, розп’яття перетерпівши,* Він смертю смерть переміг.

Тоді господар дому мовить молитву благословення страв:

Владико Святий, Отче Вседержителю, Предвічний Боже, благослови нас і цю трапезу, яку маємо спожити, щоб, підкріпившись нею, ми могли проповідувати з мертвих воскресіння Твого Єдинородного Сина, а нашого Господа Ісуса Христа, що з Ним благословен єси, з пресвятим, благим і животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків.

Усі відповідають співом: Амінь.

Після цього старший із родини виголошує радісним голосом:

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Усі присутні відповідають:

ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!

І всі сідають до святкової Пасхальної трапези.

Після трапези всією родиною співаємо:

Ангел сповіщав Благодатній: Чистая Діво, радуйся, і знову кажу: Радуйся, твій Син воскрес тридневний із гробу, і мертвих воздвигнув він; люди, веселітеся.

Світися, світися, новий Єрусалиме, слава бо Господня на Тобі возсіяла. Радій нині і веселися, Сіоне, а Ти, Чистая, красуйся, Богородице, востанням рождення Твого.

 

 

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