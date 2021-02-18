Слідчі окреслили коло осіб, які можуть мати стосунок до вбивств Нігояна і Жизневського.

Слідчі окреслили коло осіб, які можуть бути причетні до перших вбивств Героїв Небесної сотні у 2014 році.

Про це повідомив на пресконференції заступник керівника Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013–2014 роках, Державного бюро розслідувань Артем Яблонський, передає УНІАН.

Яблонський нагадав, що першим було вбито Юрія Вербицького – його тіло виявили близько 10-ї ранку 22 січня 2014 року. Та, за висновками експертів, смерть настала о 5-й ранку.

Вбивство Вербицького вже розкрито – обвинувачені та підозрювані перебувають на лаві підсудних.

Зі слів слідчого, вбивства активістів Майдану Сергія Нігояна, Михайла Жизневського, Романа Сеника були вчинені правоохоронцями, тому наразі слідство відпрацьовує підрозділи, які у той час отримували відповідну зброю та відповідні боєприпаси.

"Ми встановили точну кількість патронів, якими вони могли бути вбиті та які були видані правоохоронцям, і конкретну зброю, з якої могли бути здійснені ці постріли, і над цим працюємо. На жаль, відеоматеріали не дозволяють встановити вбивць, нарізних слідів на кулях також немає... тому прив’язати їх до конкретної особи та зброї можливості немає", – зазначив він.

Як уточнив Яблонський, слідство перевіряє осіб, які можуть бути причетні до вбивств цих активістів, однак наразі повідомлення про підозри їм не передавали.

"Ми окреслили коло осіб, раніше це коло було невідоме. Невідома була й відстань вчинення пострілів, тому відбувалися певні спекуляції у ЗМІ, що наче чи не самі активісти вбили своїх побратимів. Ми цю інформацію слідчим шляхом виключили й окреслили коло осіб, які можуть бути причетні, і з цими людьми працюємо", – пояснив він.

В Україні вшановують сім років перемоги Революції гідності, а також сьомі роковини масових убивств у центрі Києва.