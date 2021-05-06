Українські правоохоронці домоглися арешту майданівця, який приніс зброю на революцію.

Іспанська поліція затримала чоловіка за підозрою в причетності до вбивства щонайменше двох силовиків 20 лютого 2014 року під час протестів на Майдані. Українські правоохоронні органи оголошували його в міжнародний розшук.

Про це повідомила інформаційна аґенція УНІАН, покликаючись на повідомлення іспанської поліції.

Повідомляють, що розслідування в Іспанії почалося в квітні 2020 року, коли через іспанського аташе в Україні стало відомо, що підозрюваний може переховуватися в місті Пусоль. Згідно з даними поліції, підозрюваний постійно переїжджав, певний час проводив у Барселоні, Мадриді та Валенсії. Крім того, часто міняв місце проживання в самому Пусолі.

Згодом стало відомо, що він протягом декількох тижнів проживав в ізольованій хатині. Поліцейські встановили пристрій стеження, після чого арештували чоловіка під час походу в кафетерій.

Іспанське слідство зазначає, що чоловіка розшукували за вбивство двох поліцейських на Майдані в Києві. При цьому наголошують, що у нього під час акцій протесту була при собі гвинтівка і близько 60 патронів. Водночас, українські правоохоронці не знають точної кількості силовиків, убитих або поранених унаслідок дій цього чоловіка.

Редактор інтернет-видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов пише, що іспанська поліція затримала Дмитра Липового. Запит на його затримання подавало Державне бюро розслідувань.

Згідно з даними Бутусова, Дмитро Липовий 19 лютого 2014 року передав свій мисливський карабін "Сайга" і 60 набоїв групі майданівців, котрі зайняли будівлю консерваторії, – Зіновію Парасюку та Івану Бубенчику. Слідство вважає, що вранці 20 лютого вони вели вогонь по "Беркуту" і внутрішніх військах.

"Засудження цієї групи домагається соратник Януковича Андрій Портнов, адвокатом якого був Олег Татаров, чинний заступник голови Офісу Президента. 31 березня 2020 року Печерський суд – кишеньковий суд Портнова і Татарова – ухвалив рішення про арешт Липового. Рішення це незаконне, оскільки прямо суперечить закону про амністію учасників протесту на Майдані. Однак Печерському суду на закон, як завжди, наплювати. Також наплювати на закон, як виявилося, і співробітникам Державного бюро розслідувань та Офісу Генпрокурора, які оформили запит на екстрадицію до Іспанії, де в області Валенсія проживав Липовий", – йдеться у матеріалі.

Адміністратори facebook-сторінки "Майдан 18-20 лютого. Як усе було" зазначають: "Липовий під час свого допиту у прокуратурі ще у 2018 році підтвердив, що 20 лютого він передав свій карабін "Сайга" майданівцям, які перебували тоді у консерваторії. Зокрема, він назвав прізвища Зіновія Парасюка та Івана Бубенчика і дав свідчення, що бачив, як вони стріляли по "беркутах" з балкону консерваторії. Через декілька днів після цього Липовий був змушений виїхати за межі України, побоюючись арешту. У 2020 році кишеньковий Печерський суд під впливом Портнова ухвалив рішення про затримання Липового. Нинішній арешт здійснено на основі сфальсифікованої інформації, яку передали іспанській поліції українські правоохоронці. Оскільки у справі Липовий проходить не як той, хто стріляв, а лише як особа, що передала свою зброю іншим. Дмитро Липовий – один з тих героїв, завдяки яким встояв Майдан. Зі зброєю в руках вони були змушені повстати проти терору, який розв’язала тодішня влада руками мєнтів".

Автори допису також нагадують, що нещодавно також почали пресувати іншого майданівця – Ігоря Солонинка, якого звинувачують у вбивстві п'яти бійців "Беркуту". "Ми бачимо чіткі і неоднозначні сигнали, коли умисно розвалююють і саботують справи проти силовиків, які вбивали і калічили мирних протестувальників. Натомість репресивна система вирішила залякати і показово покарати людей, які були змушені вдатися до крайніх кроків у протистоянні терору. Людей, які стали на захист свободи і гідного життя", – йдеться у нотатці.