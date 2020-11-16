Через коронавірус помер ключовий слідчий у справі про розстріли на Майдані.

Унаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, помер слідчий Державного бюро розслідувань у справах Майдану Андрій Єна.

Про це повідомила Адвокатська дорадча група, котра об'єднує захисників родин Небесної сотні.

Адвокати зазначають, що смерть настала 11 листопада. “Це велика втрата для нас і для розслідування”, – зазначають захисники.

“Андрій Єна вже тривалий час був ключовим слідчим щодо епізоду розстрілу протестувальників 20 лютого на вулиці Інститутській. Єна організовував і проводив слідчі експерименти на Алеї Небесної сотні щодо цього епізоду. Координував велику кількість учасників, експертів. Працював із потерпілими і свідками, досліджував, упорядковував відео. Це дуже великий обсяг копіткої і важливої слідчої роботи”, – ідеться в дописі.

Адвокати майданівців висловили співчуття і слова підтримки близьким померлого – а також “вдячність за все, що Андрій Єна встиг зробити у справах Майдану”.