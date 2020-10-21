Суд оголосив у розшук трьох "беркутівців", звільнених Зеленським.

 

Святошинський суд Києва оголосив у міжнародний розшук трьох колишніх "беркутівців", обвинувачених у рамках справи щодо розстрілів на Інститутській у Києві в лютому 2014 року, – Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна.

 

Про це оголосив суддя Сергій Дячук, передає інформаційна аґенція "Укрінформ".

 

 

"Суд присяжних вважає наявними правові підстави для оголошення обвинувачених Зінченка, Аброськіна, Янішевського у розшук через їхнє ухилення від суду та щодо зупинення судового провадження щодо цих обвинувачених до їхнього розшуку. Щодо саме міжнародного розшуку – суд присяжних вважає за необхідне задовольнити подане клопотання прокурора. Суд присяжних ухвалив: оголосити у міжнародний розшук Зінченка, Аброськіна, Янішевського. Вважати обвинувачених Зінченка, Аброськіна, Янішевського оголошеними в міжнародний розшук з дня ухвалення компетентними органами міжнародної юрисдикції відповідного рішення про оголошення такого розшуку", – сказав Дячук.

 

З його слів, організацію виконання ухвали доручено прокурору, тож прокурор має якнайшвидше отримати цю увалу суду і спрямувати її на реалізацію у частині міжнародного розшуку. Сама ця ухвала суду набуває законної сили негайно і не підлягає окремому оскарженню.

 

Крім того, у ході засідання у вівторок суд не задовольнив клопотання прокурорів про обрання двом присутнім фігурантам справи – Олександру Маринченку і Сергію Тамтурі – запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту, апелюючи до рішення Київського апеляційного суду.

 

Зі слів головуючого судді, наступна дата, запланована у засіданні, – 25 листопада.

 

Натомість у спільноті "Адвокатська дорадча група", котра поєднує адвокатів зі "справ Майдану", поінформували, що це рішення суду також означає, що прокурори мають направити ухвалу суду в українське бюро Інтерполу, яке є частиною МВС, а вже Національне бюро має спрямувати матеріали клопотання до Центрального бюро Інтерполу.

 

Нагадаємо, 29 грудня 2019 року відбувся обмін полоненими. В Україну повернули 76 осіб, яких тримали в полоні на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Україна видала 127 утримуваних осіб, зокрема п’ятьох "ексберкутівців", обвинувачених у розстрілах на Майдані. 

 

При цім Апеляційний суд Києва перед обміном звільнив з-під варти трьох "беркутівців", обвинувачених у вбивстві 48 і поранені 80 осіб на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. З-під варти відпустили Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна.

 

Суд також скасував домашній арешт двом іншим колишнім "беркутівцям", обвинувачуваним у цій справі, – Сергію Тамтурі й Олександру Маринченку. Їх звільнили під особисте зобов’язання.

 

Згодом адвокат Олександр Горошинський поінформував, що до Києва повернулися двоє беркутівців – Маринченко і Тамтура, – яких передали до ОРДЛО в межах обміну утримуваних осіб.

 

Маринченко і Тамтура заявили, що будуть і надалі брати участь у судових засіданнях у справі розстрілів на Майдані.

 

21.10.2020

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