Дим із чорнобильських пожеж огорнув цілий Київ.

 

Міністерство охорони здоров'я України радить мешканцям Києва та області не виходити на вулицю, пити багато рідини і частіше робити вологе прибирання у зв'язку зі смогом.

 

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві в п'ятницю, згідно з повідомленням інформаційної аґенції "Інтерфакс-Україна".

 

 

Після четвергової пилової бурі Київ вкрила хмара диму. Київська міська державна адміністрація повідомила, що причиною задимлення є пожежі в Житомирській області та Чорнобильській зоні.

 

"У Києві спостерігається задимленість, в повітрі зафіксовані продукти горіння (виміри були зроблені о 21:30). Причина – пожежі в Житомирській області та зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення, а також північно-західний вітер", – йдеться в повідомленні КМДА.

 

Радіаційний фон у столиці перебуває в межах норми.

 

Киян закликали залишатися вдома, тримати вікна зачиненими. При відкритті вікон радять завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати.

 

КМДА закликали збільшити споживання рідини до 2–3 літрів на день для дорослих.

 

Натомість Максим Степанов вважає, що задимленість Києва пов'язана зі спалюванням трави. "Згідно з інформацією ДСНС, цей смог – наслідок спалювання сухої трави і сміття на територіях приватних домогосподарств. За повідомленням ДСНС, хімічної і радіологічної загрози таке явище не становить... МОЗ радить якомога більше часу проводити вдома, не виходити на вулицю, пити більше рідини, не відчиняти вікон, робити частіше вологе прибирання, особливо для людей із серцево-судинними захворюваннями", – сказав міністр.

 

17.04.2020

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