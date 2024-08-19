Суд повернув у власність держави комплекс будівель Свято-Духівського монастиря Почаївської лаври.

Cуд повернув комплекс будівель Свято-Духівського монастиря Свято-Успенської Почаївської лаври у власність держави. Про це повідомили у Тернопільській обласній військовій адміністрації.

"За позовом Тернопільської обласної військової адміністрації суд повернув комплекс будівель Свято-Духівського монастиря Свято-Успенської Почаївської лаври у власність держави. Це результат річної спільної тихої та кропіткої злагодженої праці багатьох структурних підрозділів військової адміністрації та правоохоронних органів", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, до комплексу споруд Почаївської лаври належать Свято-Успенський собор (1771–1782), підземний храм на честь Йова Почаївського (1774 р.), келії (1771–1780 pp.), церква Всіх святих, Архієрейський дім, надбрамний корпус (Святі ворота), церква Преподобних Антонія та Феодосія Печерських, церква Похвали Пресвятої Богородиці (Тепла церква), дзвіниця заввишки 65 м, будинок Почаївської духовної семінарії, храм на честь Великомучениці Варвари, Троїцький собор, каплиця на честь 400-річчя перенесення Почаївської чудотворної ікони Божої Матері, Преображенський собор (2013 р.).

Московський патріархат має договір про оренду Почаївської лаври до 2052 року. Угоду можна розірвати, однак місцева влада не має відповідних повноважень.

В кінці січня на сайті Кабінету Міністрів України зареєстрували петицію щодо розірвання договору оренди Почаївської лаври з УПЦ московського патріархату.

16 лютого відбулося перше засідання робочої групи, яка вивчає правомірність використання комплексу споруд Почаївської Свято-Успенської лаври московським патріархатом, а вже в березні міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив про початок процесу повернення майна держави у Почаївській Успенській лаврі.

Тернопільська облрада також звернулася до ОВА, Мінкульту та РНБО щодо повернення державі споруд Почаївської лаври.

У кінці квітня цього року під час виїзного засідання робоча група зафіксувала низку порушень, що є підставами для припинення оренди Почаївської лаври.

У кінці липня в Лаврі працювала комісія Міністерства культури та інформаційної політики, яка під час перевірки збереження державного майна виявила низку порушень, зокрема незаконне будівництво та зникнення частини ікон.