Суд зобов'язав УПЦ МП повернути собор у Кременці до заповідника.

 

Миколаївський собор у Кременці на Тернопільщині, яким користується громада адептів УПЦ МП, мають повернути заповіднику. Західний апеляційний господарський суд підтвердив рішення Господарського суду. Про це повідомили на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України.

 

 

Суд зобов’язав релігійну громаду повернути Миколаївський собор з келіями XVI-XVII століть, що в Кременці, Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику. Загальна площа 1 756,0 квадратних метрів.

 

"Заповідник неодноразово повідомляв релігійну громаду про закінчення терміну дії Договору та відсутність намірів щодо його продовження, у зв’язку зі змінами у законодавстві про оренду державного майна. Своєю чергою, релігійна громада зверталася до Міністерства культури та інформаційної політики щодо продовження дії договору, але отримала відмову", — йдеться у повідомленні.

 

Нагадаємо, термін дії договору про безоплатне користування релігійною громадою УПЦ МП приміщенням Миколаївського собору та інших об’єктів, що є державною власністю закінчився 12 лютого 2023 року.

03.10.2023

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