Через пандемію у Москві 9 травня параду не буде.

Дату, на яку будуть перенесені урочистості з нагоди 75-ї річниці завершення війни в Європі, російська влада ще остаточно не визначила.

 

 

Парад перемоги на Красній площі в Москві та у реґіонах, а також інші урочисті заходи, приурочені до 75-ї річниці перемоги над гітлерівською Німеччиною у Другій світовій війні, будуть перенесені через поширення коронавірусу SARS-CoV-2. З відповідним розпорядженням виступив президент РФ Володимир Путін під час засідання Ради безпеки Росії у четвер, 16 квітня.

 

Як повідомив інформаційний портал  «Газета.Ру», з розпорядженням переглянути графік і перенести підготовку до цих заходів Путін звернувся до міністра оборони РФ Сергія Шойгу, а також до керівників інших силових відомств.

 

«Ризики в зв'язку з коронавірусом не дають мені права проводити підготовку до святкування 9 травня», – пояснив кремлівський шеф. При цьому він зазначив, що всі урочисті заходи обов'язково пройдуть у 2020 році.

 

Російські ветеранські організації напередодні надіслали російському лідерові звернення з проханням перенести парад на честь 75-річчя перемоги в Москві на пізнішу дату, коли захід не буде становити небезпеки передусім для ветеранів у зв'язку з загрозою зараження.

 

Ще на початку квітня російські медіа повідомляли, що російська влада розглядає кілька варіантів проведення параду перемоги цього року. Вивчалася, зокрема, можливість проведення його 9 травня, але без глядачів. Однак, очевидно, від цього варіанту влада відмовилася.

 

Перенести урочистість можуть на 24 червня, тобто на той день, коли 1945 року проходив парад під командуванням маршала Георгія Жукова. Ще один варіант – перенесення параду на третє вересня – цей день Держдума нещодавно оголосила днем ​​закінчення Другої світової війни. Називалася також дата сьоме листопада – до річниці жовтневого перевороту 1917 року під проводом Володимира Леніна і Льва Троцького.

 

16.04.2020

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