Література в оточенні сексотів

Останнім часом опубліковано чимало документів з архівів ГПУ, що стосуються репресованих культурних діячів. Доноси сексотів підписані, за традицією, псевдонімами. Але якщо уважно вчитуватися в ці доноси, то інколи можна розлущити, хто за псевдонімом ховається.

Річ у тім, що псевдонім кожен вибирав не з повітря, а підшуковував щось близьке для себе, тому серед них є Журналіст, Літератор, Політик, а є такі, що мають означення якоїсь місцевості.

Але траплялися й курйози, коли секретного співробітника саме ж ГПУ й зраджувало. У 1929 році Леонід Первомайський, приїхавши з Харкова до Києва, обійшов відомих письменників і прохав написати щось до його альбома. Не підозрюючи нічого лихого, кожен щось писав. Написав і Григорій Косинка. А потім альбом потрапляє в ГПУ і на стіл самому Станіславу Косіору.

Сергій Єфремов згадує про це у своєму «Щоденнику»: «А як вони свої плітки добувають, показує випадок з Косинкою, якого Косіор згадує поруч мене. Випивав собі Косинка з одним із "братьев-писателей", здається – Первомайским (і такий єсть). Випили. Розговорились "по душам". Косинка щось про становище України почав говорити. Брат-писатель зараз альбомчика суне – "напишіть, каже, на пам’ять"... Косинка написав. І тепер з того альбомчика літераторського Косіор цитує. А Первомайський, кажуть, здобув командирування за кордон як нагороду за юдин учинок.

Скільки Юд тепер розвелося! Та ще таких, що старий Іскаріот вдруге повісився б, коли б з нашими Первомайськими здибався, – повісився б з сорому за свою недотепність і некорисливість».

Треба сказати, що читаючи ті доноси, можна тільки дивуватися, наскільки необережними у своїх висловлюваннях були письменники. Агент «Стелла», наприклад, навесні 1933 року переказує слова Бориса Антоненка-Давидовича (1899–1984), який радіє, що Євген Коновалець поїхав до Рима «як повномочний представник України – значить, там таки не в жарт ставляться до українського питання». І тут же зауважує: «Треба бути обережним. Думаєте, за нами за всіма не стежать? Біля мого дома завжди чергують сексти. Та й поки що нашої акції не потребується. Москва сама працює на нас. Ви знаєте, що внаслідок цього голоду, що організований радвладою на Україні, навіть столітні темні діди й баби поробились самостійниками. Я зустрічав навіть кацапів, що живуть на Україні, гірших, завзятіших за нас самостійників, – життя працює само за них. Ідеєю самостійности насичене навіть повітря України. Україна визріла для самостійности. Але, звичайно, не без німецького багнета».

Більше того, письменник навіть слухав по радіо промову Гітлера в рейхстазі: «Яка впевненість, експресія, владність – так може говорити лише людина, що почуває за собою мільйони».

Його своєрідно підтримав Євген Плужник: «Единственной радостью для меня на празднике 1-го мая был Красный флаг с белым кругом и фашистской свастикой, – вывешенный на балконе германского консульства».

Багато велося розмов про голод на селах.

Б. Атоненко-Давидович: «В Москве и вообще в России едят украинскую булку. А на Украине едят мертвецов. Режут ломтики и едят. В этом очевидно отражена сталинская национальная политика. А слыхал ли кто-либо, на Кавказе, на родине Сталина, жрали мертвых? И мы, писатели, вместо того, чтобы кричать что есть силы об этом кошмаре, должны твердить "аллилуйя" своим теперешним вождям и их садистическим директивам».

Агент «Журналист» цитує Г. Косинку: «на всех пристанях лежат горы селянских трупов, никем не убираемые. Вопреки всяким газетным сводкам, земля обработана по всему Трипольскому району не более, чем на 10%. Остальные поля стоят голыми, невспаханными. Лошадей нет, и колхозники выкапывают кое как зерновые поля просто вручную лопатами, получая в день по два стакана мучной похлебки. Люди мрут непрестанно сотнями. Их некому закапывать и они валяются так по целым неделям. Бывший председатель местного крупного колхоза – в прошлом партизан, преданнейший власти работник, большевик, энтузиаст, был посажен невинно на полтора м-ца, его обвинили в том, что он не засеял буряки для сахзавода, а на самом деле сахзавод не дал колхозу ни денег, ни семян. Выйдя из ДОПРа, этот человек вернулся домой и застал колхоз в последней стадии развала. Он сам на протяжении месяца питался лягушатиной и корою и умер с голоду прямо на улице, в грязи».

При цьому він називає Сталіна маніяком.

Дарма що Валер'ян Підмогильний не підтримував провокаційних розмов і переводив бесіду на іншу тему, агент «Кипяч» все ж вбачає в цьому ворожість до влади: «Всякие тенденции разговоров на более конкретные политические темы особенно из украинской национальной политики категорически отклоняет, просто или умалчивает до неловкости или переходит в другую область, якобы не понимая, куда клонится речь».

Повною протилежністю Підмогильному був Косинка. Той ні перед ким не крився. Російськомовному письменникові Іллі Гонімову (1875 – 1966) Косинка відрізав: «вы же привилегированная каста, вы же русский писатель. Где же русский писатель чувствует себя так, как на Украине. У него же уйма нянек и охранителей. Вот Лавреньов, приехал в Харьков посмотреть на Хохландию, ему звонят, забегают на цыпочках, кланяются – «не изволите ли» получить гонорар 750 рублей за лист, давши изданную уже книжку на русском языке. Украинскому автору платят 200, в лучшем случае и 120. Это классовая или расовая политика? Кто такой Лавреньов? У себя в Москве при повышенных в 2 раза тарифах против Украины больше 300-400 не получит».

Далі Косинка розповідає, що коли йому запропонували за аркуш 120 рублів, то він порвав свій рукопис і кинув завідувачу в морду.

Вертаючись до Гонімова, який дебютував ще до революції, то треба сказати, що таких російських письменників вижило багато. З українських письменників, які починали писати ще до революції, вижили одиниці, та й то другорядні.

Доноси подають нам багато цікавої інформації. Наприклад, сексот розповідає, що Микола Вороний в час революції випивав з іншим письменником, прізвище якого він забув. Але я вирахував, що то був Спиридон Черкасенко. Вороний попросив Черкасенка написати передмову до його книжки. Черкасенко вже лика не в’язав і сказав: «Напиши сам і підпиши мене». Книжка «Поезії. Т 1» (1920) вийшла, коли вже обоє опинилися на еміграції. Коли С. Черкасенко прочитав передмову, в якій М. Вороний підносив себе до небес, то з криком «Я його вб'ю!» побіг шукати поета. Вороний мусив кілька днів переховуватися.

Розшифровувати псевдоніми сексотів не просто, але це захоплююча справа. Наприклад, агент «Холмський» міг бути і Федір Малицький (1900 – 1988), і Володимир Воруський (1902 – 1938) – обоє з одного села на Холмщині. Останній під час Московсько-української війни редагував петлюрівську газету «Український козак», публікував поезії. У 1927 він надіслав оповідання в «Літературно-Науковий Вістник», за що його вигнали з «Гарту». Того ж року він спробував перейти Збруч, його арештували і вислали. У 1933-му він повернувся з заслання, та не маючи роботи, виїхав у Росію. У 1938 його і там дістали й розстріляли.

Отже, перебувати в Києві у 1931-32, коли давав свої свідчення агент «холмський» він не міг.

Інколи агенти підписувалися своїми прізвищами, як от агент «Май-фета» – репресований пізніше Григорій Майфет (1893 – 1975), або агент «Бузько» – Дмитро Бузько (1891 – 1937), якого репресували після заяви на письменницьких зборах про те, що Сталін теж помилявся.

Ким була агент «Стелла» здогадуюсь, але певності нема. Зате вдалося вирахувати агента, що мав псевдо «Чернець».

Цей чоловік був дуже близьким до Г. Косинки, обоє вони волочилися по дівчатах і випивали. Але це не заважало агентові детально розповідати чекістам про всі їхні походенькі і висловлювання письменника.

«Чернець», судячи з його доносів, був теж письменником. Але яким?

Та от сам агент і видає себе, розповідаючи, що застав у Косинки невідомого чоловіка: «він мене запитав, з якого я села. Я йому сказав, що з Вишнополя».

Шукаємо в неті Вишнопіль на Уманщині і дивимося, хто з письменників там народився. Отже «Чернець» – це Іван Коханський (1901 – 1937).

В 1932–35 рр. – відповідальний секретар київської газети «Шлях кооперації». Друкував поезії в різних журналах. Репресований 29 липня 1935 р. Помер 1937-го (за іншими даними — 1941 р. поблизу Магадану).

Можна звісно завагатися, чи справді це він. Але завдяки доносам інших агентів сумніви відпадають, бо розповідають про Коханського, як нерозлучного друзяку Косинки і подають деякі деталі, які вже згадав сам агент.

Але, як бачимо, ГПУ не оцінило його заслуг.

Цікавою агенткою була «Обновленная». На відміну від більшості донощиків вона свідчила українською мовою. З тих свідчень видно було, що вона знайома з дуже багатьма письменниками, а з деякими перебуває в дружніх стосунках. В її оповідях багато цікавих деталей і пліток.

Хто ж вона? Тут теж знайшлась підказка. Агентка видає себе заувагою, що знає доньку Миколи Лисенка Галину з педкурсів. А чоловік Галини Костянтин Шило (1880 – 1930-ті), який проходив у справі СВУ, якраз і організував у Єлисаветграді педагогічні курси.

Оскільки я від самого початку запідозрив, що це Олена Журлива (1898 – 1971), то залишилося тільки уточнити деталі з її біографії. Вона справді закінчила педагогічні курси в Єлисаветграді. Тепер у Кропивницькому є вулиця Олени Журливої. Сама ж вона була ув’язнена у 1938 році, але завдяки клопотанням М. Рильського всього терміну ув’язнення не відбула.

Як бачимо, співпраця з ГПУ не рятувала від репресій. Завзяті борці з українським-буржуазним націоналізмом йшли теж під кулю. Якогось маркеру, за яким можна було б визначити правила виживання в СССР, нема. Обережність В. Підмогильному не помогла. Стукацтво агентів їм теж не помогло.

Все ж режим Гітлера був зрозуміліший. Він рідко знищував своїх.

Зрештою, недарма ще Солженіцин сказав, шо Гітлер проти Сталіна – хлопчик в коротких штанцях.

(Автор використав книжку «Григорій Косинка», яку підготували в Інституті літератури імені Т. Шевченка 2018 та окремі видання «Темпори»).