Зеленський озвався на десятий день пожежі у Чорнобильській зоні.

 

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про приборкання вогню у зоні відчуження довкола Чорнобильської атомної електростанції. В доланні пожежі допоміг дощ, котрий почав накарапати з вечора понеділка.

 

 

"Станом на 10:00 14 квітня у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Корогодського, Дитятківського, Паришівського, Луб'янського та Денисовицького лісництв. Відкритого вогню немає. Спостерігається незначне тління лісової підстилки окремими осередками", – ідеться у повідомленні ДСНС.

 

До долання пожежі на території зони відчуження залучено 500 осіб та 110 одиниць техніки, в тому числі 3 літаки і 3 вертольоти (минулої доби пілоти здійснили 227 скидів – 538 тонн води). Інженерною технікою створено приблизно 110 кілометрів мінералізованих смуг. 

 

"Дуже багато осередків, які були виявлені вчора поблизу Прип'яті і міста Чорнобиль, були ліквідовані. Тому загрози перекидання вогню на Прип'ять, на Чорнобиль немає взагалі. Дощ заважає розповсюдженю вогню", – розповіла речниця ДСНС Київщини у коментарі ТСН.

 

Радіаційний фон по Києву та Київській області перебуває у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,012 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год).

 

У понеділок увечері надзвичайну ситуацію довкола Чорнобиля вперше прокоментував Президент України Володимир Зеленський. Котрий на 10 добу пожежі пообіцяв "не баритися".

 

"Уважно стежу за ситуацією в "Чорнобильській зоні". Знаю, що вогнеборці роблять усе можливе. Я вдячний їм за мужність. У вівторок заслухаю інформацію від голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна щодо пожеж. Висновки не забаряться. Суспільство має знати правду та бути в безпеці", – написав Зеленський у Facebook.

 

14.04.2020

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