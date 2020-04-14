Львів – найбільш сумлінний на карантині, згідно з даними мобільних операторів.

 

Найбільш сумлінними послідовниками карантинних обмежень в Україні є міста Львів і Тернопіль. З-поміж областей найбільш пильно дотримуються самоізоляції Київщина та Одещина.

 

 

Про це свідчать дані, поширені компанією "Київстар", на основі аналізу пересування абонентів. Система відстежувала зміни базових станцій телефонами групи абонентів і віддалення від зони переважного місця розташування на радіус понад 1 км упродовж календарного дня, за який виконується розрахунок даних.

 

Виявилося, що найбільша "осілість" властива Київщині – 29,2% абонентів обмежили своє пересування на період самоізоляції. 

 

Індекс дотримання самоізоляції на Одещині становить 21,9%, на Харківщині – 19,15%, на Львівщині – 18,8%, у Дніпропетровській області (Дніпропетровськ – колишня назва міста Дніпра) – 18,3%.

 

Доволі сумлінні Полтавська (16,8%), Запорізька (16,2%), Тернопільська (15,8%) та Івано-Франківська області (15,8%).

 

З-поміж міст найсумліннішими є Львів (62%) і Тернопіль (59%).

 

Далі за лідерами – Черкаси (48%), Рівне (42%), Івано-Франківськ (37%).

 

 

"Ми сподіваємося, що наочна ілюстрація важливої та корисної інформації у вигляді інтерактивних графіків і карт, побудованих на основі даних big data, допоможе користувачам краще зрозуміти, що відбувається", – прокоментував представник "Київстару" Павло Даніман.

 

Минулого тижня Міністерство цифрової трансформації України на основі даних мобільних операторів створило карту, на котрій зафіксовано дотримання правил самоізоляції особами, котрі повернулися з-за кордону.

 

 

Як повідомив віцепрем'єр з питань діджиталізації Михайло Федоров, за допомогою аналізу великого обсягу даних аналітики визначили населені пункти, в яких мешкають люди, що повернулись з-за кордону впродовж попередніх двох тижнів і найменше дотримувалися карантину.

 

14.04.2020

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