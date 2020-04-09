Дані мереж свідчать про масове порушення ізоляції людьми, що прибули з-за кордону.

Міністерство цифрової трансформації України на основі даних мобільних операторів створило карту, на котрій зафіксовано недотримання правил самоізоляції особами, котрі повернулися з-за кордону.

Про це повідомив віце-прем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці у Facebook.

З його слів, цією картою можуть користуватися Рада національної безпеки та оборони України та Міністерство охорони здоров'я.

"Мінцифри отримує від операторів мобільного зв’язку Big Data про більш ніж півмільйона людей. Це абоненти, які повернулися в Україну звідти, де є епідемія, починаючи з 17 березня... За допомогою аналізу великого обсягу даних було визначено населені пункти, в яких мешкають люди, що повернулись із-за кордону та найменше дотримувалися карантину – найменше перебувають на самоізоляції протягом 14 днів після приїзду", – пояснив він.

При цім Федоров зазначив, що дані мобільних операторів не містять ніякої персональної інформації про абонентів, а жоден конкретний одержувач не відстежується.

Він запевнив, що отримується інформація лише про кількість осіб у населеному пункті, які повернулися з-за кордону; про країни та канали повернення; про кількість осіб, котрі не дотримуються карантину; про сумарну кількість інших осіб, з якими контактували порушники.

Віце-прем'єр повідомив, що держава використовуватиме карту для оцінювання рівня дотримання карантину особами, які мають високий ризик бути носіями COVID-19 у різних містах; оптимізації розміщення ресурсів у тих регіонах, де поганий рівень дотримання; планування заходів з безпеки та захисту здоров'я.

Згідно з даними Національної поліції України, ізоляції підлягає 50 тисяч осіб, котрі прибули з-за кордону.

"На прикордонному контролі у цих людей відбирали згоду на 14-денну самоізоляцію, їх дані вносили до інформаційного порталу Нацполіції. На сьогодні понад 50 тисяч людей перебувають у цій базі даних. Тобто, кожен поліцейський за допомогою планшета може перевірити кожного громадянина, чи перебуває він у тому місці, яке зазначив в інформаційному повідомленні", – розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко в інтерв'ю аґенції "Інтерфакс-Україна".

З його слів, поліціянти телефоном спілкуються з українцями на самоізоляції, пояснюючи необхідність дотримуватися усамітнення потребою зберегти їхнє власне здоров'я та здоров'я близьких. "Наразі набагато легше (переконати у необхідності самоізоляції, – Z), вже є розуміння ситуації і в усьому світі, і в Україні. Більшість громадян розуміє, що ця біда вже на нашій території", – ствердив Клименко.

Керівник поліції визнав, що початкові проблеми з обсервацією людей, які повернулися із-за кордону, були викликані неналежною організацією. "Тоді постанову Кабміну було щойно ухвалено, людям ще не встигли нічого пояснити, поліція пояснювала вже по ходу", – сказав Клименко.

"Наразі ухвалюються рішення про примусову обсервацію всіх громадян, які заїжджають на територію України", – повідомив керівник Нацполіції.

Раніше Міністерство цифрової трансформації України повідомило про запуск мобільної програми "Дій вдома" для моніторингу режиму обов'язкової самоізоляції, на якій мають перебувати громадяни, котрі прибули з-за кордону, з підтвердженням або підозрою на зараження COVID-19. Експерти з питань електронної безпеки виступили стурбованість через ініціативу відомства.