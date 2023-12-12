У роботі Kyivstar стався масштабний збій.

У роботі одного з найбільших українських операторів мобільного зв’язку Kyivstar стався масштабний збій з невідомих причин. З ранку вівторка, 12 грудня, користувачі оператора не можуть скористатися мобільним інтернетом та зв’язком.
Також не працює сайт компанії. Дані з хоста Kyivstar не надсилаються користувачам, а під час спроби входу на сайт сторінка не працює.
Користувачі Kyivstar скаржаться, що мобільне з’єднання та інтернет не працюють. Причини такого збою нараз невідомі.
У прес-службі ЛКП «Львівсвітло» повідомили, що через збій роботи Kyivstar порушено автоматизоване відключення вуличного освітлення. Відтак у місті досі не вимкнена частина ліній електропередач.
«У зв'язку з технічною несправністю оператора мобільного зв’язку Київстар всі відключення ліній електропередач відбуваються в ручному режимі, тому час вуличного освітлення та аварійних робіт може бути збільшений на невизначений термін», – повідомили у прес-службі ЛКП.
У прес-службі компанії повідомили, що в мережі стався технічний збій, над усуненням якого працюють.
12.12.2023
"Спеціалісти компанії працюють над усуненням проблеми. Приносимо абонентам вибачення за тимчасові складнощі та дякуємо за розуміння", - йдеться у повідомленні Київстару.