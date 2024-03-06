В Україні з'являться нові коди мереж мобільного зв'язку: 075 та 077.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК), видала оператору мобільного зв'язку "Водафон Україна" (Vodafone) дозвіл на користування кодом мережі призначення 75 (+380 75) для мережі мобільного зв'язку з абонентською ємністю 10 млн негеографічних номерів для надання електронних комунікаційних послуг на території України терміном на п'ять років.

Оператор пообіцяв, що до кінця поточного року в абонентів з'явиться можливість за допомогою сторінки "Вибір номера" на сайті Vodafone обирати номер, що починається на "075". Сервіс підбору номерів також надає змогу відновити свій деактивований .

У Vodafone заявили, що підтримують ініціативу Міністерства цифрової трансформації України щодо резервування мобільних номерів загиблих або зниклих безвісти захисників України. Компанія прийняла рішення не використовувати протягом двох років всі деактивовані номери без додаткових звернень з боку користувачів таких номерів. Для продажу в магазинах і на сайті використовуються лише ті номери, з моменту деактивації яких минуло два роки і більше, запевнили в компанії.

Vodafone вже має у своєму розпорядженні чотири номерні коди: 050, 066, 095, 099. Компанія вже використала:

з кодом "50" – 8,15 млн номерів,

з кодом "66" – 8,04 млн номерів,

з кодом "95" – 8,10 млн номерів,

з кодом "99" – 7,72 млн номерів.

Раніше НКЕК видала українському оператору мобільного зв'язку "Київстар" дозвіл на користування кодом мережі призначення 77 (+380 77).

"Київстар" вже використовує п'ять національних кодів мережі мобільного зв'язку NDC: "67", "68", "96", "97" і "98". Компанія вже використала:

з кодом "67" – 6,9 млн номерів,

з кодом "68" - 7,7 млн номерів,

з кодом "96" - 8,32 млн номерів,

з кодом "97" - 8,51 млн номерів,

з кодом "98" - 8,04 млн номерів.

Оператор Lifecell використовує три національні коди мережі мобільного зв'язку "63", "93", "73" (станом на 3-й квартал 2023 року 10,8 млн абонентів).

Код "39 xxx xx xx" був закріплений за компанією "Голден Телеком" (у вересні 2013 року НКРЗІ відмовилася продовжувати дію ліцензії),

код "89 xxx xx xx" – за "Інтертелеком" для SIP-телефонії,

код "94 xxx xx xx" – теж за "Інтертелеком" (в березні 2017 абонентська база складала 1,45 млн абонентів, з червня 2021 року були відключені всі голосові абоненти у всіх областях, крім Одеської);

код "91 xxx xx xx" – за "ТриМоб" (компанії Укртелеком, має власну стільникову мережу стандарту UMTS у Києві, станом на лютий 2021 року абонентська база оператора становила 150 тисяч користувачів);

код "92 xxx xx xx" PEOPLEnet (торгова марка оператора мобільного зв'язку стандарту CDMA компанії "Телесистеми України", бездротова мережа оператора працює тільки в Дніпропетровській області).

27 кодів привласнені місцевим мережам за кількістю регіонів.

Частина кодів, яка залишилась, використовується для спеціальної короткої нумерації, зокрема, для потреб аварійних і довідкових служб.

Багато українців використовують по кілька сім-карток: у середньому на 100 жителів припадає 143 картки.