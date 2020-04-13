В Яремчі померла медсестра з пневмонією, підозрюють коронавірус.


Уночі проти 13 квітня в Яремчанській центральній міській лікарні померла медсестра, яку раніше госпіталізували з пневмонією. У жінки була серцева патологія та цукровий діабет, вона померла уві сні. Лабораторного підтвердження COVID-19 у неї наразі нема. Про це повідомили в штабі з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Яремче.

 

Фото: day.kyiv.ua

 

За інформацією штабу, на сьогодні в лікарні з пневмоніями перебуває 12 пацієнтів. У шести лабораторні тести підтвердили COVID-19, решта очікують на результати.

 

Усі шість випадків коронавірусної інфекції в Яремчанській лікарні – це медики: п’ять лікарів і одна медсестра. Усі хворі в задовільному стані, дихають самостійно, температура – в межах норми, до 36,8.

 

«Із початку квітня у терапії було сім пневмоній, у дитячому відділенні - одна, інфекція - десять. Зараз загалом - 12 пацієнтів. Підтверджено шість випадків COVID-19, усі – в медичних працівників, один із яких – не мешканець Яремчанщини», – розповів міський голова Яремчі Василь Онутчак.

 

У зв'язку з підтвердженими випадками захворювання на COVID-19 медпрацівників терапевтичного відділення відучора перевели на роботу вахтовим методом. Медична бригада з 4 працівників терапевтичного відділення вже заступила на 14 днів роботи без можливості виходу за межі відділення. Волонтери відразу зголосилися допомогти з приготуванням їжі. Тож медиків, які заступили на вахту, забезпечують харчуванням, вони мають засоби індивідуального захисту, – кажуть у штабі.

 

Фото: facebook.com/mvk.yar

 

Загалом в Івано-Франківській області підтвердили COVID-19 у 46 медиків. Із них 19 – в Івано-Франківську. Про це, як пише «Курс», повідомив на брифінгу в. о. голови Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів. З 46 хворих медиків 18 – лікарі, один працівник обласного лабораторного центру.

 

Фото: ukrinform.ua

 

Окрім того, підозрюють коронавірус у лікарки-педіатра міської дитячої поліклініки Івано-Франківська, яка померла 9 квітня, – зазначив головний санітарний лікар Прикарпаття Руслан Савчук. Результатів ПЛР-дослідження її біологічного матеріалу ще очікують.

 

Лікарці Ірині Приходько було 73 роки, в неї діагностували двосторонню пневмонію.

 

13.04.2020

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