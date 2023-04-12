Поблизу Яремчі стався землетрус магнітудою 2,5 за шкалою Ріхтера.

12 квітня неподалік Яремчі на Івано-Франківщині зафіксували землетрус магнітудою 2,5 за шкалою Ріхтера. Про це інформує головний центр спеціального контролю.

 

 

Спеціалісти головного центру спеціального контролю зафіксували землетрус о 14:26. Епіцентр землетрусу розташований за 10 км на захід від Яремчі.

 

За класифікацією землетрус відноситься до "невідчутних". Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, струси землі виявляють і реєструють тільки сейсмографи.

 

Варто додати, що останній землетрус у цьому районі був зареєстрований 22 грудня 2022 року на Надвірнянщині з магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера.

12.04.2023

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