Коронавірус діагностували у семи військовиків у Збройних Силах.

Станом на ранок 10 квітня серед військовослужбовців Збройних Сил України зареєстровано 7 випадків захворювання на COVID-19; одна людина померла.

Про це повідомляє командування Медичних сил України.

"На 07:00 10 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 7 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 1 летальний. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) – 145 особа", – йдеться у повідомленні.

У найближчі три доби закінчується ізоляція 27 військовослужбовців.

Згідно з інформацією командування Медичних сил ЗСУ, аналіз захворювань серед військовиків та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з особами, які не входять до кола осіб найближчого оточення (друзі, родичі). Штаб має на увазі: джерелом поширення коронавірусу не є військова інфраструктура.

Летальний випадок – 6 квітня на Івано-Франківщині померла жінка, котра працювала у військовій частині у Делятині. Наприкінці березня вона відчула симптоми ГРВІ, згодом її госпіталізували до центральної лікарні у Надвірній. Результат ПЛР-тесту прийшов уже посмертно.