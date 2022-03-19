ЗСУ підтвердила факт ракетного удару по складах боєприпасів у Делятині.

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі УП підтвердив, що 18 березня Росія завдала ракетного удару по підземному складу ракет та авіаційних боєприпасів у Делятині Івано-Франківської області. Щоправда, росіяни заявили, що це були гіперзвукові ракети комплексу "Кинжал", а ЗСУ поки не можуть цього визначити.

"Справді ворог завдав удару по наших складах зберігання, які вже були вказані. Тип ракети буде ще встановлено. У нас є пошкодження, є руйнація. Є детонація боєприпасів. Постраждалі уточнюються, – сказав Юрій Ігнат. – Україна, на жаль, стала полігоном для випробування всього арсеналу ракетного озброєння Росії. Вони застосовують ракети, які летять дві тисячі кілометрів, п’ять з половиною тисяч кілометрів по дальності – це і крилаті ракети, і оперативно-тактичні комплекси "Іскандер", крилаті ракети "Калібр" та інші Х-101, Х-55, Х-555. Була заява про "Кинжал", яким росіяни вихваляються. Ми не знаємо, яка насправді була ракета. Поки що не можемо підтвердити".

Натомість місцеві жителі Делятина стверджують, що ситуація в селі спокійна: "Ні вогню, ні диму, ні воронок у селі не видно".

Нічого про цю подію не говорить і влада Івано-Франківської області.

Раніше ж офіційний представник міноборони Російської Федерації Ігор Конашенков заявив: «18 березня авіаційним ракетним комплексом "Кинжал" з гіперзвуковими аеробалістичними ракетами знищено великий підземний склад ракет та авіаційних боєприпасів українських військ у населеному пункті Делятин Івано-Франківської області».