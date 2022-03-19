ЗСУ підтвердила факт ракетного удару по складах боєприпасів у Делятині.

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі УП підтвердив, що 18 березня Росія завдала ракетного удару по підземному складу ракет та авіаційних боєприпасів у Делятині Івано-Франківської області. Щоправда, росіяни заявили, що це були гіперзвукові ракети комплексу "Кинжал", а ЗСУ поки не можуть цього визначити.

 

 

"Справді ворог завдав удару по наших складах зберігання, які вже були вказані. Тип ракети буде ще встановлено. У нас є пошкодження, є руйнація. Є детонація боєприпасів. Постраждалі уточнюються, – сказав Юрій Ігнат. – Україна, на жаль, стала полігоном для випробування всього арсеналу ракетного озброєння Росії. Вони застосовують ракети, які летять дві тисячі кілометрів, п’ять з половиною тисяч кілометрів по дальності – це і крилаті ракети, і оперативно-тактичні комплекси "Іскандер", крилаті ракети "Калібр" та інші Х-101, Х-55, Х-555. Була заява про "Кинжал", яким росіяни вихваляються. Ми не знаємо, яка насправді була ракета. Поки що не можемо підтвердити".

 

Натомість місцеві жителі Делятина стверджують, що ситуація в селі спокійна: "Ні вогню, ні диму, ні воронок у селі не видно". 

 

Нічого про цю подію не говорить і влада Івано-Франківської області.

 

Раніше ж офіційний представник міноборони Російської Федерації Ігор Конашенков заявив: «18 березня авіаційним ракетним комплексом "Кинжал" з гіперзвуковими аеробалістичними ракетами знищено великий підземний склад ракет та авіаційних боєприпасів українських військ у населеному пункті Делятин Івано-Франківської області».

19.03.2022

До теми

Поширити
Збруч
23-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росія вирішила підійти ближче до берегів Чорного моря біля Одеси. Росіяни взялися обстрілювати курортні селища, а також організували груповий вихід кораблями до української землі. У військовому командуванні пояснили: РФ тестує українську ППО. 
18.03.22 | | Україна
Михайло Подоляк про те, як закінчити війну.
Радник глави офісу Президента України в інтерв’ю польському інтернет-порталу WP про переговори з Росією.
17.03.22 | | Україна
Лелеки повертаються додому
Мар’яна БАРЧУК-ГАЛИК
Дістаю телефон і посеред вулиці, змахуючи з екрана сніжинки, а з вій сльози, купую квиток. До України. Бо усі ми трохи лелеки.
17.03.22 | | Україна
Свобода оплачується кров’ю
Уляна Галич
Війна є одним із найпотужніших генераторів справжньої, якісної поезії, вимовленої та вимоленої з нутра, з глибини рефлексії, з усього того, що творить щоденну побутовість конкретного людського індивіду й загальний горизонт позиціонування спільноти.
17.03.22 | | Штука
ECCE HOMO
Євген Жеребецький
До людей Заходу. Жахливе відео, де хлопчик плаче і тягне за собою пластиковий пакет. Маленький Ісус
16.03.22 | | Україна
Війна, яка готувалася сто років
(с) Богдан Мисюга
Війна — це завжди тектонічний злам: між парадигмами, цивілізаціями, зрештою, навіть між діаметрально протилежними векторами світогляду, які не можуть поряд існувати. Те, що сталося в Україні,  — не могло не статися, бо дуже багато царин  суспільного життя в Україні сигналізувало про цей світоглядний розлам, і мистецтво — не виняток.
16.03.22 | | Штука
Нащадки червоних нацистів
Юрій Винничук
Коли бачу цю дику армію «визволителів», зодягнених як бомжі, то згадую про тих самих «визволителів», які прийшли в Галичину 1939-го
16.03.22 | | Дискурси
Вавилон говорить (1-15)
Мар'яна Прохасько
Хочу додому. Хочу прокинутися, поставити каву, приготувати горнятко, подивитись у вікно, на небо, і щоб тихо було... Знаю. Потерпи. Ще трошки. Пташечко.
16.03.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.