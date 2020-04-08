Уряд підтримав збільшення штрафів за паління трави у 200 разів.

 

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні в середу підтримав проєкт закону про посилення відповідальності за самовільне випалювання рослинності або її залишків. Пропонується підвищити розміри штрафів в Кодексі про адміністративні правопорушення до 42 тис грн (наразі – від 170 до 340 грн).

 

 

Розробником проєкту виступив департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, інформує прес-служба ОДА. 

 

Міністр юстиції Денис Малюська, презентуючи проєкт, зазначив, що питання збільшення штрафів за підпали сухої рослинності справді є актуальним.

 

Ініціативу підтримав і прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. “Суспільство давно ставило вимогу посилити відповідальність за подібні речі. Сьогодні, ми бачимо, є підпали зумисні, є ненавмисні, виключно з безвідповідальності. Вони шкодять природі, економіці України, ставлять під загрозу підприємства критичної інфраструктури, коли пожежа рухається швидким вітром в бік підприємств чи розподільчих електростанцій. Ці пожежі часом коштують нам десятки і сотні мільйонів гривень. Тому відповідальність має бути посилена. Впевнений, суспільство цього чекало”, – прокоментував Шмигаль.

 

Львівська ОДА задоволена рішенням уряду.

 

“Ми просили: про підвищення штрафів – від 42 тисячі гривень, відповідальність для власників/орендарів, а також надати можливість складати протоколи поліції і рятувальникам. Під час нинішнього засідання уряду підняли питання і про криміналізацію цієї статті в законах. З приватних і публічних розмов, з коментарів у соцмережах, я можу сказати: люди будуть "за". Бо так, як палять поля, ліси, смітники цього року, мабуть, не палили ніколи. Це другий Чорнобиль, який ми собі самі робимо”, – прокоментував заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод.

 

Проєкт передадуть на розгляд Верховної Ради після доопрацювання у Міністерстві фінансів та Міністерстві економіки.

 

Згідно з інформацією Львівської ОДА, проєкт змін до Кодексу про адміністративні правопорушення передбачає:

 

– підвищення штрафів за самовільне спалювання сухої рослинності – від 42 тисячі для звичайних людей та від 84 тисячі для посадовців. Найбільший штраф – для посадовців (102 тисячі грн.); 

– дозвіл складати протоколи і штрафувати палія на місці представникам ДСНС, поліції, спеціально уповноваженим від виконкому місцевих рад;

– відповідальність за випалені поля нестимуть також і власники/орендарі, які в неналежний спосіб доглядають свою ділянку, і також голови місцевого самоврядування.

 

08.04.2020

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