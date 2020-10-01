Вогонь перекинувся на пункт пропуску в Станиці Луганській.

 

У контрольному пункті в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на лінії розмежування горять елементи інфраструктури. Ситуацію ускладнює негода зі сильними поривами вітру.

 

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

 

 

"Наразі в контрольно-перепускному пункті вже частково пошкоджені елементи інфраструктури. На місце прибули пожежні команди ДСНС, з якими прикордонники вживають усіх заходів для локалізації займання", – зазначено в повідомленні на сайті відомства.

 

Станично-Луганська районна державна адміністрація повідомляє, що полум'я з КПВВ "Станиця Луганська" перекинулося на вулиці Донецьку та Ломоносова уздовж КПВВ.

 

На самому КПВВ горять дерев'яні навіси. "Залучені підрозділи ДСНС і техніка для підвезення води", – ідеться у повідомленні.

 

З місця також повідомляють про детонацію боєприпасів.

 

Загалом з моменту спалаху в середу потужних пожеж на Луганщині загинуло дев'ять людей, згідно з повідомленням ДСНС. Госпіталізовано 14 осіб.

  

Станом на 14:00 1 жовтня загальна площа, пройдена вогнем, становить понад 11 тис. га. У населених пунктах вогнем пошкоджено понад 250 будівель.

 

Найбільш складна ситуація – вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів. До зони ураження потрапив 31 населений пункт.

 

01.10.2020

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