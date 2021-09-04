У Києві вигорів костел Святого Миколая архітектора Городецького. Знищено орган.

 

Під час пожежі в костелі Святого Миколая в Києві, збудованого архітектором Владиславом Городецьким, згорів старий орган. Будівля вціліла, але вигоріла зсередини. Згідно з попередніми висновками Державної служби надзвичайних ситуацій, пожежа розпочалася внаслідок короткого замикання під час репетиції органістів. 

 

 

"Попередньо, причиною загоряння було коротке замикання в органі. Саме в той час, після 21:00 години, в костелі проводилася репетиція. Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України", – поінформував міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

 

З його слів, правоохоронці призначили низку експертиз. Упродовж тижня експерти мають дати остаточний висновок щодо причини загоряння.

 

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що костел Святого Миколая повністю відновлять.

 

"Маємо болісну втрату – унікальний орган. Його, на жаль, вогонь знищив", – поінформував Ткаченко.

 

Мінкульт почав складати перелік термінових протиаварійних та реставраційних робіт. Міністерство шукає місце для концертів та репетицій колективу Національного будинку органної та камерної музики, що розташовувався в костелі.

 

 

 

Згідно з повідомленням ДСНС, дзвінок про пожежу надійшов о 21:49. Полум'я спалахнуло на першому і другому поверхах, а далі поширилося на дах будівлі.

 

О 23:30 пожежу ліквідували. На місці працювало 16 одиниць техніки та 80 людей.

 

Єпископ Римо-католицької церкви Віталій Кривицький повідомив, що костел також втратив люстру, котра впала на сходи пресвітерія.

 

"Ми перенесли Пресвяті Дари у безпечне місце. Пожежа не торкнулася дерев'яного вівтаря та амвона. Неторкнутими залишилися фігури по обидві сторони органу. Обгорів тільки хрест, що висить посеред вівтарної частини", – поінформував Кривицький.

 

Парафія повідомила, що недільну месу служитимуть перед входом до храму.

 

Костел Святого Миколая розташований у центрі Києва на Великій Васильківській. Храм побудований у 1899–1909 роках у неоготичному стилі київським архітектором Владиславом Городецьким.

 

04.09.2021

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