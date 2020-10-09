Пожежна машина підірвалася під Станицею Луганською.

 

У селі Болотене, що в Станично-Луганському районі, у п'ятницю вранці на вибуховому пристрої підірвався пожежний автомобіль. Троє людей отримали поранення.

 

Про це повідомляє Станично-Луганська райдержадміністрація.

 

 

"9 жовтня о 9:50 під час гасіння пожежі в районі с. Болотене Станично-Луганського району на вибуховому пристрої стався підрив пожежного автомобіля ДП "Станично-луганське ДЛМГ "АМУР"", – йдеться у повідомленні.

 

Внаслідок вибуху був травмований водій пожежного автомобіля 1985 року народження, майстер лісу Станично-Луганського лісництва 1978 року народження та співробітник ДСНС. "Постраждалих доставлено до Станично-Луганської районної лікарні. Пожежний автомобіль ремонту не підлягає", – додали в РДА.

 

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