На Тернопільщині горить ліс.

Сьогодні, 13 вересня, поблизу Борщівки Борсуківської громади Кременецького району на Тернопільщині загорівся самосів лісу та чагарники. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Тернопільській області.
"О 13:23 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу поблизу села Борщівка Кременецького району. По прибуттю до місця події надзвичайники встановили, що горить самосів лісу та чагарників на площі орієнтовно 500 м кв. Під час гасіння працівники ДСНС виявили місцеву жительку, 1954 року народження, яка отримала значні опіки і померла в машині швидкої допомоги по дорозі у лікарю", - повідомили у ДСНС.
Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, однак гасіння триває.13.09.2023