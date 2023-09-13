На Тернопільщині горить ліс.

 

Сьогодні, 13 вересня, поблизу Борщівки Борсуківської громади Кременецького району на Тернопільщині загорівся самосів лісу та чагарники. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Тернопільській області. 

 

 

"О 13:23 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу поблизу села Борщівка Кременецького району. По прибуттю до місця події надзвичайники встановили, що горить самосів лісу та чагарників на площі орієнтовно 500 м кв. Під час гасіння працівники ДСНС виявили місцеву жительку, 1954 року народження, яка отримала значні опіки і померла в машині швидкої допомоги по дорозі у лікарю", - повідомили у ДСНС.

 

Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, однак гасіння триває. 

13.09.2023

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