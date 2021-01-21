Під час пожежі в будинку для літніх у Харкові загинуло 15 людей.

Внаслідок пожежі у приватному будинку для літніх людей "Золотий час" у Харкові загинуло 15 людей.

Про це повідомила у четвер пресова служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"15:03 у м. Харків на вул. Нижня Гиївська, 150б, у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. Станом на 16:05 на місці пожежі виявлено тіла 15 людей, 9 осіб врятовано - їх госпіталізовано до лікарень", - ідеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора відкрили кримінальне провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.

"Попередня причина займання – необережне поводження з електронагрівальними приладами", - поінформували у прокуратурі.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що наразі розглядається питання про затримання власниці пансіонату. Де-юре, вона не лікарняному. Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, допитують управляючого установи; його теж планують затримати.

Аваков пообіцяв назвати остаточні причини трагедії у найкоротші терміни.