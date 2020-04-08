ПЛР-тести на Франківщині робитимуть у три зміни.

 

В Івано-Франківській області відтепер робитимуть ПЛР-тести у три зміни. Така діагностика є безкоштовною, а до процесу проведення тестів залучать додаткові лабораторії. Про це повідомив на брифінгу т.в.о. голови ОДА Віталій Федорів.

 

Фото: wylecz.to

 

За словами Федоріва, тести є в наявності, їх отримали від Офісу Президента й від благодійних організацій. Він додав, що різкий ріст захворюваності на Івано-Франківщині за останні дві доби спостерігають власне через те, що області вдалося організувати проведення великої кількості ПЛР-досліджень.

 

Нині до проведення ПЛР-тестів залучені лабораторії обласного лабораторного центру та Центру ВІЛ-СНІДу обласної інфекційної лікарні.

 

«Маємо дозвіл головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка залучати до ПЛР-діагностики всі лабораторії області, які можуть таку виконувати, також і приватні. Над цим працюємо», – додав Федорів.

 

Головний санітарний лікар області Руслан Савчук розповів, що 70% ПЛР-досліджень проводять на базі обласного лабораторного центру. Потужності лабораторії завантажені матеріалом з 08.00 до 23.00 щодня.

 

 

«Від сьогодні, і завтра вже більш упевнено переходимо на роботу в три зміни – знайшли ще одну бригаду інфекціоністів, є лікар-вірусолог і лаборант, які допоможуть із підготовкою матеріалів до досліджень. Бо є дуже велика кількість підозр, багато надходить матеріалу, і ми фізично не в силах впоратися, оскільки багато часу займає робота з реагентами. Тому прийняли рішення працювати у три зміни», – пояснив Савчук.

 

Нагадаємо, за даними ЦГЗ України, на ранок 8 квітня в Івано-Франківській області зафіксовано 198 випадків COVID-19. Кількість летальних випадків в області - 13.

 

08.04.2020

До теми

Карнавал
Василь МАХНО
порожні вулиці та безіменний міст будинків вздовж каналів каравани безлюддя цьогорічне карнавальне і всім нам –                                       непристойно довгий ніс                          
07.04.20 | | Дискурси
Іван Франко – кінематографіст
Андрій ЛЮБКА
Іван Франко – не просто видатний, а ще й цікавий письменник. Погодьтеся, в нашій давнішій літературі це не завжди синоніми
07.04.20 | | Дискурси
Спільно пережите з Іваном Вакарчуком: правдиве, гірке і солодке
кир Борис ҐУДЗЯК
Його лідерство було знакове. Це лідерство було однаково принциповим і на посаді ректора, і на посаді міністра.
06.04.20 | | Україна
«Міміка мишей»
Мордочка миші виражає її почуття.
05.04.20 | | Наука
In memoriam Іван Вакарчук
Володимир В’ЯТРОВИЧ
Він був Професором і Міністром. Вмів перемагати і продовжувати боротьбу після поразки. Його поради допомогали уникати помилок, не спинятися та йти вперед
04.04.20 | | Україна
Держава майя, яку так довго шукали
Руїни пірамід, місце для гри в м’яч та написи, що позначають столицю Сак-Ці.
04.04.20 | | Наука
Сашко
Микола Рябчук
Олександр Гриценко (†3.04.2020). Нам його бракуватиме. І вранішня кава багато кому із нас іще довго гірчитиме.
03.04.20 | | Минуле
Сценічна феноменологія Євгена Лисика
Богдан Мисюга
Процес професійного оцифровування та аналізу творчого спадку Євгена Лисика триває. Від 16 по 22 березня генеральний директор Львівської опери Василь Вовкун, спільно із родиною майстра та академіком Любомиром Медвідем, організував фотофіксацію усіх вцілілих театральних завіс художника.
03.04.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.