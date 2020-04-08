ПЛР-тести на Франківщині робитимуть у три зміни.

В Івано-Франківській області відтепер робитимуть ПЛР-тести у три зміни. Така діагностика є безкоштовною, а до процесу проведення тестів залучать додаткові лабораторії. Про це повідомив на брифінгу т.в.о. голови ОДА Віталій Федорів.

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За словами Федоріва, тести є в наявності, їх отримали від Офісу Президента й від благодійних організацій. Він додав, що різкий ріст захворюваності на Івано-Франківщині за останні дві доби спостерігають власне через те, що області вдалося організувати проведення великої кількості ПЛР-досліджень.

Нині до проведення ПЛР-тестів залучені лабораторії обласного лабораторного центру та Центру ВІЛ-СНІДу обласної інфекційної лікарні.

«Маємо дозвіл головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка залучати до ПЛР-діагностики всі лабораторії області, які можуть таку виконувати, також і приватні. Над цим працюємо», – додав Федорів.

Головний санітарний лікар області Руслан Савчук розповів, що 70% ПЛР-досліджень проводять на базі обласного лабораторного центру. Потужності лабораторії завантажені матеріалом з 08.00 до 23.00 щодня.

«Від сьогодні, і завтра вже більш упевнено переходимо на роботу в три зміни – знайшли ще одну бригаду інфекціоністів, є лікар-вірусолог і лаборант, які допоможуть із підготовкою матеріалів до досліджень. Бо є дуже велика кількість підозр, багато надходить матеріалу, і ми фізично не в силах впоратися, оскільки багато часу займає робота з реагентами. Тому прийняли рішення працювати у три зміни», – пояснив Савчук.

Нагадаємо, за даними ЦГЗ України, на ранок 8 квітня в Івано-Франківській області зафіксовано 198 випадків COVID-19. Кількість летальних випадків в області - 13.