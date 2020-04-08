Галицькі хроніки COVID-19: 8 квітня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 402 випадки захворювання на COVID-19. За вчорашню добу зафіксовано 7 нових випадків у Львівській області та 38 – в Івано-Франківській. У Тернопільській області впродовж минулої доби нових випадків захворювання не фіксували.

На Івано-Франківщині зафіксовано ще чотири летальні випадки, тож кількість смертей унаслідок COVID-19 в області зросла до 13.

Z публікує інформацію про те, наскільки швидко поширюється вірус у Галичині, звідки саме пацієнти в кожній області та як вони могли захворіти. Усі дані – з офіційних джерел, проте вони постійно й динамічно змінюються. Ми будемо стежити за змінами й оновлювати інформацію.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

7 квітня: нових випадків не зафіксовано

6 квітня: 168 випадків, 8 нових

163-168. Мешканці Монастириського району

162. Мешканець Тернополя, 24-річний лікар-інтерн із Теpнопiльcької унiвеpcитетcької лiкаpнi, контактував із хворою з Бучацького району

161. Мешк. Зборівського району

5 квітня: нових випадків не зафіксовано, 1 летальний випадок

4 квітня: 160 випадків, 25 нових

158–160. Мешканці Заліщицького району

157. Мешканка Тернополя, донька хворих мешканців Монастириського району

154–156. Мешканці Тернополя (чоловік, дружина і тримісячна дитина) – родичі жінки, яка померла в Козівському районі

151–153. Мешканці Підгаєцького району

146–150. Мешканці Козівського району

136–145. Мешканці Монастириського району

3 квітня: 135 випадків, 21 новий, 1 летальний

135. Мешканець Бережанського району

122–134. Мешканці Монастириського району

118–121. Мешканці Кременецького району

117. Мешканка Тернополя, дружина пацієнта, в якого раніше виявили коронавірус

115–116. Мешканці Бучацького району.

2 квітня: 114 випадків, 8 нових

110–114. Мешканці Монастириського району

109. Мешканець Кременецького району

108. Мешк. Козівського району

107. Мешк. Заліщицького району

1 квітня: 106 випадків, 8 нових

106. Мешк. Монастириського району

103–105. Мешканці Заліщицького району

102. Мешк. Бучацького району

101. Мешк. Тернополя

99–100. Мешканці Козівського району

31 березня: 98 випадків, 20 нових

97–98. Мешканці Заліщицького району

79–96. Мешканці Монастириського району

30 березня: 78 випадків, 18 нових

78. Мешк. Кременецького району

73–77. Мешканці Козівського району

72. Мешк. Бережанського району

61–71. Мешканці Монастириського району

29 березня: 60 випадків, 3 нові

57–60. Мешканці Монастириського району

28 березня: 57 випадків, 14 нових

55–57. Мешканці Тернопільської області

54. Мешк. с. Лідихів Кременецького р-ну

43–53. Мешканці Монастириського району

27 березня: 43 випадки, 16 нових

41–43. Мешканці Тернопільської області

28–40. Мешканці Монастириського району

27. Мешканець Тернополя, 62 роки, підприємець, контактував з першим хворим у Тернополі

26 березня: 26 випадків, 11 нових

26. Мешк. Монастириського району

24–25. Мешканки Монастириського району, санітарки

20–23. Мешканки Монастириського району, медсестри

19. Мешканка Монастириського району, мама 11-річної дитини

18. Мешк. Монастириського району, дитина 11 років

16–17. Мешканці Монастириського району, держслужбовці

25 березня: 15 випадків, 10 нових, 1 летальний

13–15. Мешканці Монастириського району

11–12. Мешканці Монастириського району, сімейні лікарі

10. Мешк. Монастириського району, лікар з Центру первинної медико-санітарної допомоги

9. Мешк. Золотого Потоку Бучацького району, лікар Монастириської лікарні

8. Мешканець Монастириськ, 63 роки

7. Мешканець села Швейків Монастириського району, 62 роки

6. Мешканець Тернополя, 55 років, був у Австрії.

24 березня: 5 випадків, 4 нових

5. Мешканка Монастириського району, 48 років, дружина хворого на COVID-19

4. Мешканка Монастириського району, 41 рік, медсестра

3. Мешканець Монастириського району, 54 роки.

2. Мешканець села Ковалівка Монастириського району, 68 років, контактував із хворим священиком із Заліщиків на похороні. Помер 25.03.20

22 березня: перший випадок

1. Мешканець міста Заліщики, 57 років, священик (помер 5 квітня)

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

7 квітня: 36 випадків, 7 нових

36. Мешк. Жовківського району

30-35. Мешканці Львова

6 квітня: 29 випадків, 2 нових

Обидва нові випадки вже враховано, оскільки ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» повідомив по обіді 6 квітня.

5 квітня (+ дані на 12:00 6 квітня): 29 випадків, 14 нових

29. Мешк. Жовківського району

28. Мешк. Стрийського району

25-27. Мешканці Пустомитівського району

17-24. Мешканці Львова

4 квітня: 15 випадків, 1 новий (летальний)

16. Мешканець Львова (помер 4 квітня, позитивний результат аналізу на коронавірус отримано 5 квітня)

3 квітня: 14 випадків, 2 нових

15. Мешканець Львова (не увійшов у дані ЦГЗ України вранці 4 квітня)

14. Мешканець Львова, 54 роки. Захворів 25 березня, шпиталізований 26 березня.

2 квітня: 13 випадків, 1 новий

13. Мешканець Львова, 46 років, лікар. Захворів 20 березня, шпиталізований 31 березня.

1 квітня: 12 випадків, 5 нових

12. Мешканець Львова, 58 років, лікар, повернувся з Австрії 12 березня, 21 березня звернувся з ознаками захворювання.

11. Мешканка Пустомитівського району, 53 роки, повернулась з Сербії 7 березня. 14 березня з'явились ознаки захворювання.

10. Мешканець Стрийського району, 57 років, шпиталізований в Стрийській центральній міській лікарні 23 березня.

9. Мешканець Стрия, 43 роки, повернувся з Німеччини 14 березня, шпиталізований 23 березня.

8. Мешканець Львова, 32 роки, звернувся з ознаками респіраторного захворювання в Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню ще 22 березня.

31 березня: 7 випадків, 1 новий

7. Мешканка Львова, 55 років, шпиталізована 25 березня.

30 березня нових випадків не зафіксовано

29 березня: 6 випадків, 1 новий

6. Мешканець Жовківського району, 31 рік, повернувся з Німеччини 29 березня, відразу шпиталізований.

28 березня – нових випадків не зафіксовано

27 березня: 5 випадків, 2 нових

5. Мешк. Львова, 16 років, контакт з інфікованим.

4. Мешканець Львова, 55 років, контакт з інфікованим.

26 березня: 3 випадки, 1 новий

3. Мешканець Пустомитів, 58 років, повернувся з Італії (13 березня), шпиталізований 26 березня.

22 березня. 2 випадки, 1 новий

2. Мешканка Львова, 50 років, була в Австрії. Одужала (два тести: 26 березня та 1 квітня)

20 березня: перший випадок

1. Мешканець Львова, 58 років, лікар, був у Німеччині, симптомів не було. Одужав (два тести: 28 березня та 1 квітня)

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

7 квітня: 198 випадків, 38 нових (+4 летальні)

163-198. Мешканці Івано-Франківської області

161-162. Мешканці Калуського району

6 квітня: 160 випадків, 44 нових

149-160. Мешканці Івано-Франківської області

148. Мешк. Івано-Франківської області, летальний випадок

147. Мешканка Івано-Франківської області, працівниця ЗСУ, померла вранці 6 квітня в реанімації Надвірнянської ЦРЛ, діагноз підтвердили увечері 6 квітня

117-146. Мешканці Надвірнянського району

5 квітня: 116 випадків, 11 нових, 1 летальний

108-116. Мешканці Івано-Франківської області

107. Мешк. Калуського району, хворий помер.

4 квітня: 105 випадків, 11 нових

101–106. Мешканці Івано-Франківської області

100.Мешк. Калуського району

95–99. Мешканці Івано-Франківська

3 квітня: 94 випадки, 13 нових, 1 летальний

90–94. Мешканці Івано-Франківської області

83–89. Мешканці Івано-Франківська

82. Мешканка Тлумацького району, померла. Коронавірус виявили вже після смерті

2 квітня: 81 випадок, 7 нових, 1 летальний

77–81. Мешканці Івано-Франківської області

75-76. Мешканці Калуського району

1 квітня: 74 випадки, 11 нових

74. Мешк. Тисменицького району

73. Мешк. Тлумацького району

66–72. Мешканці Івано-Франківська

65. Мешканка Коломийського району, померла 30 березня у перинатальному центрі Івано-Франківська, куди прибула на операцію.

31 березня: 64 випадки, 19 нових

60–64. Мешканці Івано-Франківської області

59. Мешк. Тлумацького району

53–58. Мешканці Івано-Франківська

47–52. Мешканці Калуського району

46. Мешканка Болехова, 37-річна жінка, померла 30 березня

30 березня: 45 випадків, 4 нові, 1 летальний

43–45. Мешканці Івано-Франківської області

42. Мешканець м. Бурштин

28 березня: 41 випадок, 13 нових

28–41. Мешканці Івано-Франківської області

27 березня: 28 випадків, 4 нових

28. Мешканка Івано-Франківської області, 58 років, у реанімації

27. Мешканка Івано-Франківської області, 60 років, у реанімації

26. Мешканець Івано-Франківської області, 60 років

25. Мешканець Івано-Франківської області, 28 років

26 березня: 24 випадки, 8 нових

21–24. Мешканці Снятинського району

20. Мешк. Болехова.

19. Мешк. Косівського району.

18. Мешк. Надвірнянського району.

17. Мешканець Надвірнянського району, чоловік померлої жінки.

25 березня. 16 випадків, 11 нових

15–16. Мешканці Тисменицького району

14. Мешканець Надвірнянського району, священик

13. Мешканка с. Боднарова Калуського району

9–12. Мешканці Івано-Франківська

8. Мешканець Івано-Франківська, поліцейський, контактував із родиною померлої від коронавірусу 56-річної жительки Франківська; допомагав медикам госпіталізувати її чоловіка.

24 березня. 1 летальний випадок

7. Мешканка Надвірнянщини, 60 років, померла. Covid-19 підтверджено посмертно, 26.03.20

23 березня. 1 летальний випадок

6. Мешканка с. Чукалівка (Тисменицький район), 65 років, померла. Covid-19 підтверджено посмертно, 25.03.20

22 березня. 5 випадків, 3 нових

4–5. Мешканки Івано-Франківська, одна з них – медсестра, що оглядала померлу

3. Мешканець Івано-Франківська, чоловік померлої

20 березня: 2 випадки, 1 новий

2. Мешканка Тисмениці, 29 років. 9 березня повернулася з Франції.

19 березня: перший випадок (летальний)

1. Мешканка Івано-Франківська, 56 років, працювала на заводі “Імперово-Фудз". Померла 17 березня, ще до результатів аналізу на COVID-19.

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 10:00 8 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях, сайтів Курс, Галка, Місто.