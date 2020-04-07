На виїздах зі Львівщини з четверга запрацюють КПП.


У ніч із середи на четвер на виїздах із Львівської області запрацюють контрольно-пропускні пункти. У їхньому складі будуть представники поліції, ДСНС, Нацгвардії, медики та представники органів  місцевого самоврядування, які контролюватимуть ситуацію, – повідомили у пресслужбі ЛОДА.

 

Фото: terminovo.te.ua

 

«На всі ці блокпости будуть обов’язково виставлені працівники Національної поліції та, відповідно, Національна гвардія для забезпечення правопорядку, дотримання законності й контролю за пересуванням громадян. Медичні представники проводитимуть температурний скринінг і в разі підвищеної температури, підозри на коронавірус реагуватимуть належним чином», – зазначив заступник керівника Нацполіції Львівщини Дмитро Міхалець.

 

Пункти будуть мобільні та стаціонарні, їх встановлять орієнтовно 14-20 – на всіх виїздах із Львівської області до суміжних областей, серед яких Волинська, Рівненська, Тернопільська, Івано-Франківська та Закарпатська.

 

Контрольно-пропускні пункти встановлюють на виконання постанови Кабміну, що вийшла 2 квітня та запроваджує жорсткіші правила карантину, зокрема щодо перевезень. Відтак тепер, окрім раніше заборонених перевезень, заборонили й міські, – розповів заступник голови Львівської ОДА Тарас Грень. Відповідно, єдиним законним способом перевезень є спеціальні регулярні рейси, які відбуватимуться за окремими договорами і будуть погоджені патрульною поліцією.

 

«Основними умовами таких перевезень буде кількість сидячих місць та наявність масок у всіх подорожуючих. Також нова постанова Кабміну регулює необхідність встановлення контрольно-пропускних пунктів на межі області з можливим обмеженням руху з погіршенням чи зміною санітарно-епідеміологічної ситуації. Учора відбулось засідання комісії ТЕБ і НС, яка погодила встановлення КПП», – зазначив Тарас Грень.

 

 

Зазначимо, в Тернопільській та Івано-Франківській областях також працюють КПП, зокрема, 8 цілодобових постів на всіх напрямках в’їзду на Прикарпаття встановлювали вчора. Карантинні пости функціонують із 3 квітня й на в'їздах у Тернопіль. Окрім того, ще раніше на території області обладнали карантинні пости на в’їздах до тих населених пунктів, де виявили найбільші осередки коронавірусу, – Заліщиків і Монастириськ, а також чотирьох сіл Монастириського району (Ковалівка, Швейків, Заставці і Горішня Слобідка).

 

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