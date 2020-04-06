На в’їзді на Прикарпаття працюватиме 8 санітарних постів.



В Івано-Франківській області встановлять 8 цілодобових постів на всіх напрямках в’їзду на Прикарпаття. На постах перевірятимуть стан здоров’я людей. У разі виявлення підвищеної температури чи поганого самопочуття рекомендуватимуть звернутися до медиків і підписати згоду на самоізоляцію. Особливу увагу приділятимуть громадянам, які повернулися з-за кордону. Про це зазначив сьогодні т.в.о. голови Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів.

Задля протидії поширенню COVID-19 санітарні пости встановлять сьогодні з 18 години у місті Болехів, Рогатинському, Тлумацькому (с. Нижнів), Городенківському, Снятинському, Косівському, Верховинському районах та на Яблуницькому перевалі. Там цілодобово чергуватимуть працівники поліції, управління з надзвичайних ситуацій і медичного закладу.

Водночас від завтра припинять роботу карантинні пости, які було встановлено на в’їздах в Івано-Франківськ. Про це сьогодні на засіданні комісії з питань НС заявив міський голова Руслан Марцінків, – повідомляє «Курс».

Фото: acc.cv.ua

Зазначимо, за інформацією Центру громадського здоров’я України, на 09.00 сьогодні на Івано-Франківщині було зафіксовано 116 випадків COVID-19. Проте згодом головний санітарний лікар області Руслан Савчук повідомив, що станом на 14 годину 6 квітня в Івано-Франківській області було зафіксовано 141 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 7 – летальні.