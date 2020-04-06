У храмі УКУ сьогодні відслужать панахиду за Іваном Вакарчуком.

Сьогодні о 15:00 у храмі Софії-Премудрості Божої відбудеться Панахида за упокій професора, колишнього ректора ЛНУ імені Івана Франка, ексміністра освіти України та доброго друга УКУ Івана Вакарчука. Про це повідомили в пресслужбі УКУ.

Усі охочі віддати шану Іванові Вакарчуку можуть приєднатися до молитви за його упокій за цим посиланням.

Нагадаємо, Іван Вакарчук помер 4 квітня на 74-му році життя. Прощання з видатним львів’янином відбулось 5 квітня у Свято-Покровській церкві ПЦУ камерно, на прохання родини. На львівській Ратуші вивісили банер на знак вшанування пам’яті Івана Вакарчука, а біля Львівського університету запалили лампадки. Поховали Івана Вакарчука на Личаківському кладовищі.