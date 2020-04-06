У храмі УКУ сьогодні відслужать панахиду за Іваном Вакарчуком.

 

Сьогодні о 15:00 у храмі Софії-Премудрості Божої відбудеться Панахида за упокій професора, колишнього ректора ЛНУ імені Івана Франка, ексміністра освіти України та доброго друга УКУ Івана Вакарчука. Про це повідомили в пресслужбі УКУ.

 

 

Усі охочі віддати шану Іванові Вакарчуку можуть приєднатися до молитви за його упокій за цим посиланням

 

Нагадаємо, Іван Вакарчук помер 4 квітня на 74-му році життя. Прощання з видатним львів’янином відбулось 5 квітня у Свято-Покровській церкві ПЦУ камерно, на прохання родини. На львівській Ратуші вивісили банер на знак вшанування пам’яті Івана Вакарчука, а біля Львівського університету запалили лампадки. Поховали Івана Вакарчука на Личаківському кладовищі.

 

 

Для довідки:

 

Іван Вакарчук – український фізик, політик і громадський діяч, міністр освіти і науки України (2007−2010). Протягом 1990-2007 і 2010-2013 років був ректором Львівського національного університету імені Івана Франка. Доктор фізико-математичних наук (1980). Герой України (2007), «Львів'янин року» (2010). Заслужений діяч науки і техніки України. 

 

Ще від часів відновлення Львівської Богословської Академії Іван Вакарчук, як ректор унiверситету та голова Ради ректорів Львівщини, послідовно надавав інституційну й особисту моральну підтримку заходам з відродження богословської освіти в Україні та державного визнання богословʼя як академічної дисципліни. А 2002 р. радо погодився увійти до складу першої каденції Сенату новоствореного Українського католицького університету та всіляко сприяв в акредитації нових навчальних програм нашого університету.  2007 р., під час вручення президентом України Віктором Ющенком Іванові Вакарчуку нагороди Героя України, ректор УКУ о. Борис Ґудзяк, оцінюючи безкомпромісну публічну поставу тодішнього ректора ЛНУ під час Помаранчевої Революції, наголосив: “Ви дуже багато зробили для того, щоб це місто, яке має 120 тисяч студентів, понад 20 вищих навчальних закладів, щоб уся наша академічна спільнота ніколи не стала на коліна”.

 

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