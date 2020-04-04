Помер Іван Вакарчук.

4 квітня на 74-му році помер український науковець, громадський діяч Іван Вакарчук, колишній ректор Львівського національного університету ім. Франка, колишній міністр освіти та науки.

Інформацію про смерть Вакарчука підтвердив його син, Святослав Вакарчук. "Сьогодні не стало мого найближчого друга..." – написав Святослав у Facebook.

Іван Вакарчук – український фізик, політик і громадський діяч. У 1990–2007 і 2010–2013 рр. був ректором Львівського університету ім. І.Франка. Міністр освіти і науки України у 2007–2010 рр.; ініціатор низки освітніх реформ, зокрема зовнішнього незалежного оцінювання.

Народився 6 березня 1947 року у Братушанах, Молдова.

1965–1970 – навчання на фізичному факультеті Львівського університету ім. І.Франка.

1970–1973 – навчання в аспірантурі Львівського відділу статистичної теорії конденсованого стану Інституту теоретичної фізики.

1973–1978 – молодший науковий співробітник Львівського відділу Інституту теоретичної фізики.

1978–1980 – старший науковий працівник Львівського відділу Інституту теоретичної фізики.

1980–1984 – керував відділом квантової статистики у Львівському відділі статистичної теорії конденсованого стану Інституту теоретичної фізики.

1984 – професор кафедри теоретичної фізики Львівського університету.

1989 – обраний народним депутатом СРСР; член Комітету ВР СРСР з науки.

13 листопада 1990 року обраний ректором Львівського університету ім. І.Франка.

Так, право навчатися тією мовою, якою спілкуються у твоїй родині, мовою твого народу — це святе. Але доросла людина, яка входить у суспільне життя, повинна володіти також державною мовою. Якщо ж рівень володіння нею недостатній, куди тоді пішли кошти, виділені на навчання дітей державної мови? Куди дивилися дорослі — вчителі, які вели тих дітей упродовж усіх років навчання, батьки, які мали б радити дітям вивчати державну мову? Чому вони не хочуть брати на себе відповідальність? Адже Конституція, якою стверджується єдина державна мова — українська, була ухвалена і діяла, коли ці діти ще тільки-но пішли до школи. Я не знімаю вини і з міністерства, недогледіли і контролюючі органи. Щоб мотивувати дітей, потрібно робити конкретні кроки, створювати умови, а не декларативно заявляти всьому світові, що ми всі вивчаємо державну мову. Я бував на Закарпатті, де функціонують школи з угорською, румунською мовами навчання. Там також проблеми з підручниками. Тоді постає запитання: чому ж ці підручники не видаються? Біда України в тому, що нею на різних рівнях керували люди, котрим вона не потрібна. Іван Вакарчук, "Дзеркало тижня", 2008 рік

1991 – обраний президентом Малої академії наук Львівщини.

1996 – обраний головою Ради ректорів Львівщини.

З 2001 р. – президент Українського фізичного товариства.

Студенти, які беруть участь в акціях на Майдані, передусім репрезентують свої університети, а відтак дії проти цих молодих людей — це фактично дії проти їхніх навчальних закладів. Іван Вакарчук, "Високий замок", 2014 рік

Доктор фізико-математичних наук. Герой України. Заслужений діяч науки і техніки України. Автор понад 240 наукових праць.

Батько лідера рок-гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука.