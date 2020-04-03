У Верещиці на приватне подвір’я прилетів снаряд з полігону.

На територію приватного будинку в селі Верещиця, що поблизу території Міжнародного центру миротворчості та безпеки на Львівщині, 2 квітня близько 17:15 впав снаряд, що не розірвався. Про це повідомила Військова служба правопорядку у Збройних силах України.

Унаслідок падіння снаряда, на щастя, не завдано жодної матеріальної шкоди мешканцям, постраждалих осіб немає.

Близько 18-ї години на місце події прибула група розмінування військової частини. Військові вилучили елементи боєприпасу та транспортували їх у безпечне місце.

За повідомленням ВСП у ЗСУ, внаслідок інциденту до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне правопорушення. Слідство з’ясує, як сталося, що снаряд «влучив» у сусіднє село.