Лідер львівського гурту «Пиріг і Батіг» мобілізувався до ЗСУ.

Лідер львівського гурту «Пиріг і Батіг» 45-річний Мар’ян Пирожок, відомий під псевдонімом Мар’ян Пиріг, мобілізувався до ЗСУ. Про це він сам повідомив у соцмережах.

«Багато про що є повісти, та не стає часу. Але щоб ви не хвилювались де я і шо я, офіційно повідомляю – добровільно вступив до лав Збройних Сил України» – написав Мар’ян Пирожок у fb.

Де саме служитиме наразі не уточнював.

Мар’ян Пиродок народився у Львові 1979 року. У 1997 році він вступив до Львівського державного лісотехнічного університету, проте вже на другому курсі покинув виш і вступив до лав ЗСУ.

У 2011 році львів’янин заснував музичний гурт «ГИЧ оркестр», а у 2016-2017 роках випустив сольний альбом-триптих «Польовий» із піснями на твори українського поета Павла Тичини.

У 2020 Пирожок заснував фольк-гурт «Пиріг і Батіг», в межах якого спільно з іншими музикантами продовжив класти на музику поезію українських митців. Метою проєкту члени гурту називають популяризацію української мови.

Наразі гурт випустив три альбоми: «Сьпівомовний» (2021), «Зелений» (2023) та «Замордовані. Подзвін перший» (2024). Зазначимо, у січні за «Зелений» музичний гурт номінували на Шевченківську премію.

В грудні 2024 року Мар’ян Пиріг переїхав до Харкова.



